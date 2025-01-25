Названо затяжну інфекцію, яка може постійно повертатись та турбувати людину
Інфекція сечовивідних шляхів часто набувають хронічного характеру та турбують людей знову і знову. Щоб уникнути цього, варто знати чому так стається та які симптоми сигналізують про це.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
Що відомо про інфекцію
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) - це наявність мікроорганізмів у сечових шляхах вище сфінктера сечового міхура, які в нормальних умовах стерильні. Це часта причина циститів, уретритів та інших запальних урологічних захворювань у жінок та чоловіків.
Доктор Ахмед розповів, коли бактерії потрапляють у стінку сечового міхура, то їх важко виявити.
Він пояснив, що проблему часто можна виявити лише після того, як клітини стінки сечового міхура відшаровуються, посилаючи всі приховані бактерії назад у сечу. Так бактерії залишаються у організмі довго непоміченими.
Оскільки аналізи сечі не завжди виявляють інфекцію, а симптоми можуть бути схожі на симптоми інших станів, тому важливо точно знати, на що слід звернути увагу. Симптоми ІСШ можуть включати:
- біль або відчуття печіння при сечовипусканні
- потреба в сечовипусканні частіше, ніж зазвичай, особливо вночі
- необхідність сечовипускання раптово, ніж зазвичай
- сеча виглядає каламутною або має сліди крові
- біль у нижній частині живота або у спині
- висока температура або відчуття жару та тремтіння
Хронічні ІСШ можна лікувати антибіотиками, щоб запобігти постійним рецидивам, які можуть тривати тижнями або навіть місяцями залежно від тяжкості.
Тим часом є кілька простих речей, які можуть полегшити біль і дискомфорт під час періоду інфекції. До них відносяться прийом болезаспокійливих засобів, таких як парацетамол і вживання достатньої кількості рідини для регулярного сечовипускання.
Причини виникнення
Найчастіше причиною запалення сечових шляхів є бактеріальна інфекція, у 90% винуватець - Escherichia coli (кишкова паличка). Ця бактерія потрапляє в сечовивідні шляхи з травного тракту. Рідше викликати запальну реакцію можуть інші збудники бактеріальної інфекції - стафілококи, стрептококи, ентерококи.
Серед факторів ризику розвитку інфекції сечових шляхів виділяють такі:
- недотримання правил гігієни
- вагітність - високі показники прогестерону ведуть до зниження моторики (дискінезії) сечоводів та мисково-лоханкової системи. Плюс до цього, на сечоводі тисне матка, що росте. В результаті сеча застоюється, підвищується ризик розвитку бактеріальної інфекції
- практика незахищених статевих контактів
- інфекційний процес в організмі (запалення статевих органів, системні захворювання)
- порушення обмінних процесів
- шкідливі звички (алкоголізм)
@dra_says This is why you keep getting urine infections. Full clip now up, full episode will go live on Wednesday. #embeddeduti #chronicuti #chronicutitiktok #recurrentuti #embeddedutitreatment #doctor #privatedoctor #privategp #urineinfection original sound - Dr Ahmed
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