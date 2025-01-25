Названо затяжну інфекцію, яка може постійно повертатись та турбувати людину

Інфекція сечовивідних шляхів часто набувають хронічного характеру та турбують людей знову і знову. Щоб уникнути цього, варто знати чому так стається та які симптоми сигналізують про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Що відомо про інфекцію

Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) - це наявність мікроорганізмів у сечових шляхах вище сфінктера сечового міхура, які в нормальних умовах стерильні. Це часта причина циститів, уретритів та інших запальних урологічних захворювань у жінок та чоловіків.

Доктор Ахмед розповів, к оли бактерії потрапляють у стінку сечового міхура, то їх важко виявити.

Він пояснив, що проблему часто можна виявити лише після того, як клітини стінки сечового міхура відшаровуються, посилаючи всі приховані бактерії назад у сечу. Так бактерії залишаються у організмі довго непоміченими.

Оскільки аналізи сечі не завжди виявляють інфекцію, а симптоми можуть бути схожі на симптоми інших станів, тому важливо точно знати, на що слід звернути увагу. Симптоми ІСШ можуть включати:

біль або відчуття печіння при сечовипусканні

потреба в сечовипусканні частіше, ніж зазвичай, особливо вночі

необхідність сечовипускання раптово, ніж зазвичай

сеча виглядає каламутною або має сліди крові

біль у нижній частині живота або у спині

висока температура або відчуття жару та тремтіння

Хронічні ІСШ можна лікувати антибіотиками, щоб запобігти постійним рецидивам, які можуть тривати тижнями або навіть місяцями залежно від тяжкості.

Тим часом є кілька простих речей, які можуть полегшити біль і дискомфорт під час періоду інфекції. До них відносяться прийом болезаспокійливих засобів, таких як парацетамол і вживання достатньої кількості рідини для регулярного сечовипускання.

Причини виникнення

Найчастіше причиною запалення сечових шляхів є бактеріальна інфекція, у 90% винуватець - Escherichia coli (кишкова паличка). Ця бактерія потрапляє в сечовивідні шляхи з травного тракту. Рідше викликати запальну реакцію можуть інші збудники бактеріальної інфекції - стафілококи, стрептококи, ентерококи.

Серед факторів ризику розвитку інфекції сечових шляхів виділяють такі: