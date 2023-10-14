Названо вакцини, які необхідно зробити восени, щоб захиститись від хвороб

Список вакцин

Сімейний лікар Катерина Пінчук назвала щеплення, які необхідно зробити у осінньо-зимовий період.

Від вірусів грипу

Від грипу слід застерегтися, оскільки він має здатність дуже швидко поширюватися та може завдати тяжких наслідків для здоров’я, а лікування як такого проти нього не існує. Найкращий час для вакцинації від грипу - це осінь, зазвичай з вересня до листопада.

Від COVID-19

Коронавірусна інфекція може нанести досить серйозні наслідки для здоров’я. Проте вакцинація забезпечує високий рівень ефективності у запобіганні важкого перебігу та смертельних випадків від COVID-19. Щеплення можна зробити протягом усього року.

Лікар розповіла, що вакцинування проти грипу та COVID-19 рекомендується майже для всіх осіб, особливо для дітей, людей старших вікових груп, вагітних жінок та осіб із певними хронічними захворюваннями й ослабленим імунітетом.

Якщо ви входите до групи ризику, вам краще вакцинуватися якнайраніше, щоб встигнути підготувати імунітет до пікового періоду.

Вакцинація - найкраща можливість протидіяти зараженню та захистити себе від серйозних ускладнень. Усі люди різні й неможливо передбачити, як організм перенесе захворювання.

Як дізнатись, які щепленням вже має дитина

Варто звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.

Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

"Історія розвитку дитини" (форма No 112/о)

"Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о)

"Карта імунізації" (форма No 063-1/о)

"Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о)

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лікар.

Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.

Зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.