Названо трійку найбільш гарячих і пристрасних чоловіків за знаком Зодіаку

Рак

Представники цього знака дуже чуттєві - в близьких відносинах від їх зовнішньої, на перший погляд, холодності не залишається і сліду. Вони люблять надавати знаки уваги, доглядати, обсипати компліментами.

Якщо Рак закоханий, він віддається почуттям весь. У коханні ці чоловіки звикли втілювати в життя будь-які сміливі фантазії. При цьому вони в першу чергу виконують бажання партнерки. Раки - витончені і елегантні чоловіки, схильні ідеалізувати кохану і віддаватися ілюзіям.

Вони відмінно почувають себе поруч зі Скорпіонами, Рибами, Дівами і Тельцями.

Лев

Ці чоловіки справжні гедоністи, які люблять вишукану їжу, розкішний відпочинок, дорогий одяг, бурхливе кохання. Завдяки своїй амбітності вони і подобаються жінкам.

Коли Леви "виходять на полювання", їх азарт не знає кордонів. Вони галантні кавалери, що обожнюють завойовувати недоступних жінок. Відносини з ними будуть захопливі і насичені. Мінус в тому, що Леви нечуткі в ліжку і зациклені на своїх бажаннях.

Представникам знаку буде комфортно у стосунках з Близнюками, Водоліями, Терезами.

Стрілець

Стрільці - природжені спокусники, здатні зачарувати будь-яку даму. Однак їм властива невірність, бо вони занадто сильно цінують свободу і не вважають за потрібне як-небудь сковувати себе.

Однолюбом представник даного знака може стати поруч з дуже багатогранною жінкою. В коханні цей знак вважає за краще різноманітність і експерименти.

Стрільцям найбільше підходять жінки знаків Лева, Терезів, Скорпіона.