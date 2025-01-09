Названо точний час для сніданку, якщо ви хочете схуднути

Чи знаєте ви, що час, у який ви снідаєте, може впливати на процес схуднення? Вчені повідомляють, що саме "жайворонки" мають всі шанси ефективно скидати вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Коли треба снідати, щоб схуднути

Шведське дослідження показало, що вправи вранці допомагають спалювати більше жиру. Команда вчених виявила, що циркадний ритм наших клітин означає, що ми метаболізуємо жир ефективніше, якщо тренуємося відразу після пробудження, а не чекаємо до вечора, щоб зайнятися фізичними навантаженнями.

Численні дослідження пов’язують тих, хто регулярно снідає, зі зниженим ризиком таких захворювань, як інсульт, діабет, високий кров’яний тиск і ожиріння. До речі, діти, які пропускають сніданок, гірше здають іспити.

Хоча дані неоднозначні, деякі дослідження свідчать про те, що сніданок більший, ніж вечеря, може сприяти втраті ваги, зменшуючи відчуття голоду.

Дослідники з Університету Мурсії в Іспанії встановили, що час з 7 до 11 ранку є ідеальним часом для сніданку для обміну речовин у вашому організмі.

Однак перед їжею ви можете потренуватися.

Вчені, опублікувавши свої висновки в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, показали, що тренування перед сніданком краще регулює рівень цукру в крові.

Ви можете обрати на сніданок кашу, зокрема вівсянка забезпечує сповільнене вивільнення енергії, щоб ви довше залишалися ситими. Також включайте в сніданок білки, які довго залишать вас ситими.