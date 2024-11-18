Названо тип хліба, з яким можна схуднути та знизити холестерин

Чи можна їсти хліб при схудненні? Чи не гладшають від нього? Експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують один вид хліба, як відповідне доповнення до дієти для комфортної втрати ваги.

Який хліб треба споживати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження University of Eastern Finland .

Який хліб корисно вживати при схудненні?

Дослідження, проведене в Іспанії, показало, що люди в країні з’їдають в середньому 27,35 кг хліба на рік.

Але вживання одного виду хліба допоможе людям схуднути та знизити рівень холестерину, зазначили вчені в дослідженні.

Іспанський фонд харчування підкреслив користь для здоров'я різних видів хліба, зазначивши, що особливо корисний житній хліб.

Чим так корисний житній хліб

Зазначається, що житній хліб вирізняється низьким вмістом жиру - 3,3 грама на 100 грамів продукту, що робить його корисним для тих, хто хоче схуднути або зменшити споживання калорій.

Крім того, його клітковина допомагає відчувати ситість і покращує травлення. Він також допомагає усунути "поганий" холестерин, відомий як холестерин ЛПНЩ, таким чином запобігаючи серцево-судинним проблемам, підтримуючи артерії чистими.

Житній хліб багатий фосфором, який зміцнює кістки та зуби. Він корисний як людям похилого віку, так і тим, хто ще росте.

Він також містить такі мінерали, як залізо, кальцій, селен і натрій, а також здорові жирні кислоти. Це зміцнює імунну систему та покращує метаболізм, що може бути дуже корисним для вегетаріанської чи веганської дієти.

За даними Іспанського фонду травної системи, серед інших переваг житня закваска дозволяє мікробам у кишківнику регулювати рівень цукру в крові. Також виявилося, що при вживанні житнього хліба рівень цукру в крові падає повільніше, що дуже позитивно для нашого здоров'я.

Нещодавнє дослідження Університету Східної Фінляндії показало, що молочнокислі та кишкові бактерії відіграють ключову роль у користі для здоров’я цільного жита, який використовується для виготовлення хліба, який є здоровішим, ніж звичайні сорти, завдяки високому вмісту клітковини та поживних речовин.

Житня закваска, яка використовується для випікання житнього хліба, багата молочнокислими бактеріями.

Ці бактерії не тільки допомогають тісту, а й змінюють біоактивні сполуки жита. Вони виробляють амінокислоти з розгалуженим ланцюгом і невеликі пептиди, які можуть впливати на метаболізм інсуліну та інші функції організму.

Крім того, багато сполук, отриманих із жита, обробляються кишковими бактеріями перед поглинанням, що посилює їхній вплив на здоров’я.