Цей суперпродукт зміцнює серце, шлунок та імунітет: дієтологи радять їсти щодня

Амарант - не лише смачний, а й надзвичайно корисний продукт. Зернова культура може покращити ваше здоров’я та допомогти боротися з різними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Корисні властивості амаранту

Амарант - це крихітний округлий псевдозлак. Він не містить глютену, вживається як цілим, так і плющеним або у вигляді борошна

Зменшує запалення

За словами експерта, насіння амаранту містить фенолкарбонові кислоти, флавоноїди та каротиноїди, які допомагають боротися зі старінням клітин та знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

До того ж завдяки вмісту заліза та інших мікроелементів амарант підтримує здоров’я імунної системи.

Знижує рівень холестерину

Завдяки високому вмісту клітковини та фітостеролів амарант може допомогти знизити рівень холестерину.

Знижує артеріальний тиск

Амарант містить пептиди та білки, які допомагають знизити артеріальний тиск, розслаблюючи кровоносні судини.

Регулярне вживання може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Покращує стан шлунково-кишкового тракту

Насіння амаранту містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину. А це полегшує процес дефекації та підтримує здоровʼя шлунково-кишкового тракту.

Амарант також містить вітаміни групи B, вітамін E, залізо, магній, кальцій, фосфор та калій, що сприяють здоров’ю кісток, серця та нервової системи.

До того ж містить високоякісний рослинний білок, що є важливим для росту та відновлення тканин організму.

Додамо, що часто можна побачити декоративний амарант - з довгими китицями, що звисають аж до землі.

Амарант хвостатий (фото: wikipedia)

В якому вигляді продається амарант

Амарант можна знайти в різних формах, що дозволяє використовувати його в різних стравах. Ось основні варіанти:

амарантна крупа - найпоширеніший варіант, який можна готувати як кашу, додавати в супи, салати або використовувати для приготування випічки

- найпоширеніший варіант, який можна готувати як кашу, додавати в супи, салати або використовувати для приготування випічки амарантне борошно - ідеальне для випічки без глютену, додавання в тісто або приготування паніровки

- ідеальне для випічки без глютену, додавання в тісто або приготування паніровки насіння - може використовуватися для пророщування або додаватися в салати, йогурти, мюслі

- може використовуватися для пророщування або додаватися в салати, йогурти, мюслі масло - використовується для заправки салатів або в косметичних цілях

- використовується для заправки салатів або в косметичних цілях пластівці - готові до вживання, часто використовуються для приготування сніданків, мюслі або як додаток до йогуртів

Амарантова крупа (фото: Freepik)