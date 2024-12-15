Названо сніданок, який покращить здоров’я кишечника та допоможе довго бути ситим

Професор та експерт з харчових продуктів розкрив спеціальний інгредієнт для сніданку, який може допомогти покращити здоров’я вашого кишечника та дати вам відчуття ситості надовго.

Який продукт треба їсти зранку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram професора Тіма Спектора.

Яка їжа ідеальна для сніданку та довголіття

За словами професора Тіма Спектора, ця популярна їжа ідеально підходить для здорового мікробіому кишечника - того, що може допомогти травленню та зміцнити вашу імунну систему.

За словами Тіма, він їсть йогурт кожен день тижня. Однак він попередив, що певні види йогурту набагато корисніші для кишечника, ніж інші.

Щоб підтвердити свою точку зору, він продемонстрував кілька різних видів йогурту, які можна знайти на полицях більшості супермаркетів. Тім попередив, що магазинні йогурти, які стверджують, що сприяють здоров’ю кишечника, можуть бути містити дуже багато цукру.

За словами експерта, у деяких є до трьох чайних ложок цукру. Але це не означає, що варіанти з нульовим вмістом цукру є кращим варіантом.

"Інші виробники стверджують, що в них немає цукру. Отже, це добре? Ні, тому що в них є штучні підсолоджувачі. І якщо ви подивіться на інгредієнти, ви побачите всі види інших дивних хімічних речовин, таких як емульгатори, які, як було показано, шкідливі для мікробіома кишечника", - сказав він.

"Тому я завжди вибираю продукти, які виглядають максимально просто. В основному лише молоко та корисні бактерії", - додав експерт.

Він закликав людей спробувати повножирні йогурти, оскільки вони корисні для здоров’я.