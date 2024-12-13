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Названо сніданок, який допомагає запобігти хворобам серця

Який сніданок зміцнює здоров'я серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок є важливим прийомом їжі тому необхідно, щоб він містив усі необхідні вітаміни. Корисний сніданок також може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of nutrition, health and aging.

Що їсти на сніданок

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