Названо сніданок, який допомагає запобігти хворобам серця

Сніданок є важливим прийомом їжі тому необхідно, щоб він містив усі необхідні вітаміни. Корисний сніданок також може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of nutrition, health and aging .

Що їсти на сніданок

Споживання високоякісного сніданку з належним балансом білків, жирів, клітковини та інших поживних речовин, який також становить від 20 до 30% загальної добової енергії (споживання калорій) можуть зменшити фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Дослідник Альваро Ернаес розповів, що сніданок є найважливішим прийомом їжі за день, але те, що і як ви їсте, має значення. Зокрема, в край важливо вживати контрольовану кількість їжі - не надто багато чи мало і забезпечити правильний харчовий склад.

Ця звичка до сніданку особливо важлива для тих, хто має надлишкову вагу та старше 55 років.

Щоб прийти до своїх висновків, дослідники протягом трьох років спостерігали за прогресом 383 іспанських учасників, які мали надмірну вагу або ожиріння у віці від 55 до 75 років. Потім вони оцінили такі фактори ризику серцево-судинних захворювань:

загальна вага

обхват талії, що є показником ожиріння

рівень холестерину та тригліцеридів у ліпідному профілі

кров’яний тиск

маркери діабету

Спостерігаючи за тими, хто споживав від 20 до 30% своєї загальної добової енергії (калорій) під час сніданку, помітили такі зміни через три роки:

індекс маси тіла став нижчий на 2-5%

на 2-4% став менший об'єм талії

на 9-18% знизився рівень тригліцеридів

підвищився рівень хорошого холестерину на 4-5%

А ті, хто їв високоякісний сніданок, який включає потрібну кількість білка, високоцінних жирів, клітковини та мінералів, таких як калій і залізо, уникаючи надмірного додавання цукру та насичених жирів, виявили, що:

на 1,5% став менший обхват талії

знизився рівень тригліцеридів на 4%.

збільшення рівня холестерину ЛПВЩ на 3%

Для порівняння, ті, хто споживав низькоякісний сніданок, мали більше жирових запасів, вищий рівень тригліцеридів, нижчий рівень холестерину ЛПВЩ і гіршу функцію нирок.

"Заклик до здорових звичок сніданку може сприяти здоровому старінню шляхом зниження ризику метаболічного синдрому та пов’язаних з ним хронічних захворювань, тим самим покращуючи якість життя", - пояснила дослідниця Карла Алехандра.

Середземноморська дієта сприяє здоров’ю серця

Деякі популярні продукти для сніданку, включені в цю дієту - це авокадо, лосось, оливкова олія, темна листова зелень, мигдаль, ягоди та грецький йогурт.

Дослідження у якому спостерігали за 315 жінками протягом 25 років виявило, що дотримання середземноморської дієти було пов’язане зі зниженням ризику смертності на 23%.