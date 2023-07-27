Названо серйозну хворобу, яку часто діагностують у людей старшого віку

Як функціонує шлунок

Шлунок - це мішкоподібний орган, основна роль якого полягає в перетравленні їжі. До шлунка їжа потрапляє через стравохід після пережовування та ковтання. Тут у гру входить шлунковий сік, а далі перетравлена їжа прямує до дванадцятипалої кишки.

Шлунок складається з 5 частин:

Кардія - ближче до стравоходу

Склепіння шлунка - верхня частина поряд із кардією

Тіло - основна частина органу

Воротарна печера (антрум) - саме тут їжа змішується зі шлунковим соком

Воротар - працює як клапан, який контролює випорожнення вмісту шлунка в тонкий кишківник

Симптоми раку шлунка залежать від того, який саме відділ органу уражений хворобою. А розуміння, який шар шлунка вражений, допоможе лікарям визначити стадію хвороби - чим глибше ураження, тим комплекснішим буде лікування людини.

Як розвивається рак шлунка

Зазвичай хвороба розвивається дуже повільно. Зокрема, може розвиватись роками без жодних симптомів.

Від місця, де формується ракове утворення, залежить як симптоматика хвороби, так і прогноз для лікування. До 95% випадків раку шлунка - це аденокарцинома. Хвороба стартує з залозистих клітин внутрішньої оболонки шлунка (слизової).

Поширені прояви цього типу раку

Перші прояви можуть бути доволі помірними - такими, які принаймні раз у житті відчувала будь-яка людина

Однак, іноді прояви є менш звичними та можуть насторожити:

важко ковтати

болі в верхній частині живота

втрата ваги

слабкість

Як діагностують рак шлунка

Найбільш поширений метод діагностики - гастроскопія. Людині вводять через ротову порожнину тонку гнучку трубку з камерою. Це дає змогу оцінити стан шлунка та зафіксувати зміни, якщо вони є.

Також лікарі можуть провести біопсію - взяти невеликий зразок тканини для дослідження. Цей тип діагностики не завдає болю, проте може викликати неприємні відчуття в горлі.

До того ж скринінг на рак шлунка може призначатися залежно від того, чи були випадки цього типу раку у близьких родичів.

Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що якщо у близького родича виявили рак у 45 років, то лікар буде призначати гастроскопію пацієнту від 35 років, навіть за відсутності скарг.

Що робити, якщо діагностували рак

Фахівці кажуть, що результати лікування залежать від багатьох факторів:

тип раку

де саме знайшли пухлину

чи є метастази

загальний стан вашого здоров’я

Лікування включає хірургічне втручання, хімієтерапію, але також можуть застосовувати радіотерапію та таргетну терапію.

Таргетна терапія - це тип лікування, який впливає на протеїни, що "допомагають" раковим клітинам рости та розмножуватись.

Основні фактори ризику

За словами лікарів, рак шлунка діагностують людям старшого віку (65+ років). І частіше виявляють у чоловіків (1 випадок на 96 пацієнтів), ніж у жінок (1 випадок на 152 пацієнтки).

До чинників, які підвищують ризики, відносять: