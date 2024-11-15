Названо ранній симптом раку печінки, який проявляється при їжі
Рак є другою найпоширенішою причиною смерті після серцево-судинних захворювань у світі. Симптоми можуть включати біль у верхній частині живота, жовте забарвлення шкіри та загальну слабкість у тілі. Є певна ознака, яка сигналізує про рак печінки.
Про що йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на MayoClinic.
Який симптом сигналізує про рак печінки
На ранніх стадіях раку печінки (також званий гепатоцелюлярною карциномою або ГЦК) часто немає симптомів.
Якщо у вас тривале (хронічне) захворювання печінки, ви можете проходити регулярні аналізи для перевірки печінки.
Якщо у вас розвинувся ГЦК, ці тести можуть виявити його ще до появи симптомів.
Однак існує також ключова ознака, яка може бути червоним прапором для раку печінки.
Онкологія печінки може різко вплинути на ваш апетит. Якщо ви помітили, що починаєте відчувати ситість раніше, це може бути ознакою раку печінки.
Хто у зоні ризику раку печінки
- люди, старше 60 років, найчастіше зустрічається у людей старше 85 років
- чоловіки
- люди, які мають певні захворювання, такі як гепатит, цироз печінки, камені в жовчному міхурі, діабет,
- паразити в печінці (печінкові двуустки) або ВІЛ
- якщо ви мати брата, сестру або одного з батьків, які мали первинний рак печінки.
За словами медиків, вторинний рак печінки спричинений раковими клітинами раку з іншого місця в організмі, які поширюються на печінку. Багато видів раку печінки також пов’язані з вашим способом життя.
Як запобігти раку печінки
- спробуйте схуднути, якщо у вас надмірна вага
- одягайте захисний одяг і маски, якщо ви працюєте на роботі, де ви піддаєтеся впливу шкідливих хімічних речовин
- спробуйте скоротити споживання алкоголю
- спробуйте кинути палити
Дізнайтеся про симптом №1 раку, який ви помітите лише під час чищення зубів.
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