Нутриціолог назвала три ранкові звички, які допоможуть миттєво скинути вагу

Новий день зі склянки води

Вода - джерело життя. Тому новий день слід починати зі склянки води кімнатної температури. Ця рідина не містить калорій, але при цьому омолоджує організм після нічного відпочинку, продовжує відчуття ситості та допомагає підтримувати водний баланс, необхідний для здоров’я та зниження ваги.

Склянка теплої води, що випита вранці натщесерце, стимулює видалення жирових відкладень з організму разом зі шлаками та токсичними речовинами, поліпшує кровообіг.

Стежте за температурою води - вона має бути вище, ніж температура вашого тіла. Завжди пийте маленькими ковтками, деякий час намагаючись потримати воду у роті.

Сніданок

За словами нутриціолога, представниці прекрасної половини людства часто нехтують першим прийомом їжі. Зокрема, вони часто поспішають на роботу, витрачають 20 хвилин на приготування сніданку, а потім "важко сідають за стіл, щоб поїсти".

Однак, так робити точно не варто.

"Пропустивши сніданок, ви приречені на хворі перекушування до обіду. Зрозуміло, в цьому випадку ви набиратимете вагу. Крім того, якщо ви не заповните організм необхідної йому з ранку енергією, постраждає ваше здоров’я", - зазначила Віри Курин.

Маленький сніданок - краще, ніж його повна відсутність. Навіть невелика порція позитивно позначиться на здоров'ї. Наприклад, це може бути 2-3 ложки каші, яйце і будь-який овоч.

Вітамін D

Вітамін D дуже важливий у комплексній боротьбі із зайвою вагою. Він живить організм та зміцнює його.

Тому якщо вранці світить сонце, проводьте більше часу на свіжому повітрі. Можна пройтися пішки до дальньої зупинки транспорту або припаркувати машину неподалік офісу.

Важливо також не забути додати до свого раціону жирну рибу з вітаміном D або приймати капсули з вітаміном D.