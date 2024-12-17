Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму

Коли виникає непереносимість гістаміну

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть забруднювати дихання. Тому варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.



















Що варто їсти

За словами дієтолога Ольги Безуглої, дотримуватись дієти з низьким вмістом гістаміну зовсім не так складно, як здається.

Головна мета цієї дієти - не повністю виключити гістамін із раціону, а зменшити споживання продуктів, які викликають симптоми. Важливо пам'ятати, що реакція організму на різні продукти дуже індивідуальна.

До продуктів, які можна їсти, входять:

свіже м’ясо (без витримки)

риба, заморожена одразу після вилову

не цитрусові фрукти: яблука, чорниця, манго, персики, гранати

свіжі овочі (уникайте помідорів, авокадо, баклажанів, шпинату)

безглютенові зернові: кіноа, рис, гречка, просо

рослинне молоко (мигдальне, кокосове)

оливкова та кокосова олії, картопля, насіння льону та чіа

Які продукти обмежити в раціоні:

витримані/ферментовані сири, алкоголь, цитрусові, авокадо

помідори, баклажани, шпинат, квашені продукти, консервоване м’ясо та риба

шоколад, сушені фрукти, бобові, спеції (карі, каєнський перець, паприка)

Головний принцип: обирайте свіжі продукти та слідкуйте за своїми відчуттями

Щоб зробити дієту ефективною, дотримуйтесь таких порад: