Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть ускладнювати дихання. При такій проблемі варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які свідчать про непереносимість гістаміну.
Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть забруднювати дихання. Тому варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, дотримуватись дієти з низьким вмістом гістаміну зовсім не так складно, як здається.
Головна мета цієї дієти - не повністю виключити гістамін із раціону, а зменшити споживання продуктів, які викликають симптоми. Важливо пам'ятати, що реакція організму на різні продукти дуже індивідуальна.
До продуктів, які можна їсти, входять:
Які продукти обмежити в раціоні:
Головний принцип: обирайте свіжі продукти та слідкуйте за своїми відчуттями
Щоб зробити дієту ефективною, дотримуйтесь таких порад:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Cleveland clinic.