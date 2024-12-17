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Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму

Вівторок 17 грудня 2024 15:25
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Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму Що таке дієта з низьким вмістом гістаміну та кому вона потрібна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть ускладнювати дихання. При такій проблемі варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які свідчать про непереносимість гістаміну.

Коли виникає непереносимість гістаміну

Непереносимість гістаміну - це передбачуваний стан, спричинений нездатністю перетравлювати гістамін у раціоні, що призводить до шлунково-кишкових та алергічних симптомів.

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть забруднювати дихання. Тому варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.

Гістамін - це хімічна речовина, яку організм виробляє природним шляхом. Він також присутній у деяких продуктах харчування.

Інтоксикація гістаміном зазвичай виникає як спалах харчового отруєння, що вражає багатьох людей, які їли однакову їжу з високим вмістом гістаміну.

Симптоми непереносимості гістаміну включають:

  • діарею
  • здуття живота
  • нудоту або блювання
  • головний біль
  • нежить або закладений ніс
  • висип або кропив'янку
  • почервоніння
  • низький артеріальний тиск
  • набряк губ, язика або горла

Що варто їсти

За словами дієтолога Ольги Безуглої, дотримуватись дієти з низьким вмістом гістаміну зовсім не так складно, як здається.

Головна мета цієї дієти - не повністю виключити гістамін із раціону, а зменшити споживання продуктів, які викликають симптоми. Важливо пам'ятати, що реакція організму на різні продукти дуже індивідуальна.

До продуктів, які можна їсти, входять:

  • свіже м’ясо (без витримки)
  • риба, заморожена одразу після вилову
  • не цитрусові фрукти: яблука, чорниця, манго, персики, гранати
  • свіжі овочі (уникайте помідорів, авокадо, баклажанів, шпинату)
  • безглютенові зернові: кіноа, рис, гречка, просо
  • рослинне молоко (мигдальне, кокосове)
  • оливкова та кокосова олії, картопля, насіння льону та чіа

Які продукти обмежити в раціоні:

  • витримані/ферментовані сири, алкоголь, цитрусові, авокадо
  • помідори, баклажани, шпинат, квашені продукти, консервоване м’ясо та риба
  • шоколад, сушені фрукти, бобові, спеції (карі, каєнський перець, паприка)

Головний принцип: обирайте свіжі продукти та слідкуйте за своїми відчуттями

Щоб зробити дієту ефективною, дотримуйтесь таких порад:

  • ведіть харчовий щоденник: записуйте, що ви їли та як себе почували
  • не забувайте про збалансованість раціону - різке скорочення калорій може нашкодити вашому здоров’ю
  • якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття або нові симптоми, обов’язково зверніться до лікаря

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Cleveland clinic.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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