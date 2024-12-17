Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть ускладнювати дихання. При такій проблемі варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які свідчать про непереносимість гістаміну.

Коли виникає непереносимість гістаміну

Непереносимість гістаміну - це передбачуваний стан, спричинений нездатністю перетравлювати гістамін у раціоні, що призводить до шлунково-кишкових та алергічних симптомів.

Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть забруднювати дихання. Тому варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.

Гістамін - це хімічна речовина, яку організм виробляє природним шляхом. Він також присутній у деяких продуктах харчування.

Інтоксикація гістаміном зазвичай виникає як спалах харчового отруєння, що вражає багатьох людей, які їли однакову їжу з високим вмістом гістаміну.

Симптоми непереносимості гістаміну включають:

діарею

здуття живота

нудоту або блювання

головний біль

нежить або закладений ніс

висип або кропив'янку

почервоніння

низький артеріальний тиск

набряк губ, язика або горла

Що варто їсти

За словами дієтолога Ольги Безуглої, дотримуватись дієти з низьким вмістом гістаміну зовсім не так складно, як здається.

Головна мета цієї дієти - не повністю виключити гістамін із раціону, а зменшити споживання продуктів, які викликають симптоми. Важливо пам'ятати, що реакція організму на різні продукти дуже індивідуальна.

До продуктів, які можна їсти, входять:

свіже м’ясо (без витримки)

риба, заморожена одразу після вилову

не цитрусові фрукти: яблука, чорниця, манго, персики, гранати

свіжі овочі (уникайте помідорів, авокадо, баклажанів, шпинату)

безглютенові зернові: кіноа, рис, гречка, просо

рослинне молоко (мигдальне, кокосове)

оливкова та кокосова олії, картопля, насіння льону та чіа

Які продукти обмежити в раціоні:

витримані/ферментовані сири, алкоголь, цитрусові, авокадо

помідори, баклажани, шпинат, квашені продукти, консервоване м’ясо та риба

шоколад, сушені фрукти, бобові, спеції (карі, каєнський перець, паприка)

Головний принцип: обирайте свіжі продукти та слідкуйте за своїми відчуттями

Щоб зробити дієту ефективною, дотримуйтесь таких порад: