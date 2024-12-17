Названо дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму
Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть ускладнювати дихання. При такій проблемі варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які свідчать про непереносимість гістаміну.
Коли виникає непереносимість гістаміну
Непереносимість гістаміну - це передбачуваний стан, спричинений нездатністю перетравлювати гістамін у раціоні, що призводить до шлунково-кишкових та алергічних симптомів.
Високий рівень гістаміну в певних продуктах може погіршувати стан здоров'я та навіть забруднювати дихання. Тому варто дотримуватись дієта з низьким вмістом гістаміну.
Гістамін - це хімічна речовина, яку організм виробляє природним шляхом. Він також присутній у деяких продуктах харчування.
Інтоксикація гістаміном зазвичай виникає як спалах харчового отруєння, що вражає багатьох людей, які їли однакову їжу з високим вмістом гістаміну.
Симптоми непереносимості гістаміну включають:
- діарею
- здуття живота
- нудоту або блювання
- головний біль
- нежить або закладений ніс
- висип або кропив'янку
- почервоніння
- низький артеріальний тиск
- набряк губ, язика або горла
Що варто їсти
За словами дієтолога Ольги Безуглої, дотримуватись дієти з низьким вмістом гістаміну зовсім не так складно, як здається.
Головна мета цієї дієти - не повністю виключити гістамін із раціону, а зменшити споживання продуктів, які викликають симптоми. Важливо пам'ятати, що реакція організму на різні продукти дуже індивідуальна.
До продуктів, які можна їсти, входять:
- свіже м’ясо (без витримки)
- риба, заморожена одразу після вилову
- не цитрусові фрукти: яблука, чорниця, манго, персики, гранати
- свіжі овочі (уникайте помідорів, авокадо, баклажанів, шпинату)
- безглютенові зернові: кіноа, рис, гречка, просо
- рослинне молоко (мигдальне, кокосове)
- оливкова та кокосова олії, картопля, насіння льону та чіа
Які продукти обмежити в раціоні:
- витримані/ферментовані сири, алкоголь, цитрусові, авокадо
- помідори, баклажани, шпинат, квашені продукти, консервоване м’ясо та риба
- шоколад, сушені фрукти, бобові, спеції (карі, каєнський перець, паприка)
Головний принцип: обирайте свіжі продукти та слідкуйте за своїми відчуттями
Щоб зробити дієту ефективною, дотримуйтесь таких порад:
- ведіть харчовий щоденник: записуйте, що ви їли та як себе почували
- не забувайте про збалансованість раціону - різке скорочення калорій може нашкодити вашому здоров’ю
- якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття або нові симптоми, обов’язково зверніться до лікаря
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Cleveland clinic.
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