Названо простий спосіб, який допоможе назавжди позбутися мігрені

Як позбутися мігрені

30-річна Дарія Садовська з Сінгапуру, яка сім років працює лікарем-нефрологом, розповіла, як позбутися мігрені за допомогою всього одного простого прийому.

"Поставте ноги у миску з гарячою водою і це може допомогти полегшити мігрень за допомогою процесу, який називається вазодилатацією. Тепла вода може розширити кровоносні судини, сприяючи кращій циркуляції крові по всьому тілу. Це може допомогти послабити напругу та зменшити інтенсивність мігрені", - додала вона.

Крім того, розслаблюючий ефект теплої ванни може зменшити стрес і м’язову напругу, які часто спричиняють головний біль. Однак це не чарівна пігулка, і ефект може відрізнятися.

Ймовірність виникнення мігрені може бути збільшена через генетику, гормональні зміни, певні ліки, порушення сну, стрес і певні тригери, такі як певна їжа або фактори навколишнього середовища.

За словами лікаря, жінки, як правило, більш схильні до мігрені, особливо під час гормональних коливань, таких як менструація.

"Поширені тригери включають зміни барометричного тиску, високу вологість, сильну спеку або холод, а також яскраве або мерехтливе світло", - додала медик.

За один-два дні до мігрені ви можете помітити незначні зміни, які будуть попереджати про цей стан. Наприклад, закреп, затримку рідини, часте сечовипускання, позіхання та зміни настрою.

Симптоми мігрені

Мігрень має характерні симптоми, які відрізняють її від звичайного головного болю. Основні з них:

інтенсивний пульсуючий біль - зазвичай зосереджений в одній половині голови

світлобоязнь і чутливість до звуків - навіть слабке світло або незначний шум можуть посилювати дискомфорт

нудота та блювання - часті супутники мігрені, які ускладнюють прийом їжі та води

аура (у деяких випадках) - це порушення зору, такі як мерехтіння, плями чи тунельний зір, що виникають перед нападом

оніміння або поколювання - може з’являтися в руках, обличчі або мовному апараті

загальна слабкість і втома - навіть після закінчення нападу людина може відчувати виснаження

Якщо ви регулярно стикаєтеся з такими симптомами, важливо звернутися до лікаря для діагностики та підбору ефективного лікування.

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