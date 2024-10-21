Названо продукти, які провокують рак грудей

Їжа, що може сприяти розвитку пухлин

Високоглікемічна їжа

Споживання цукру, солодощів і солодких напоїв призводить до підвищеного рівня інсуліну, що активує рецептори інсуліну в тканинах молочної залози, створюючи умови для росту змінених клітин. Рекомендується замінювати солодощі на ягоди.

Надмір насичених жирів.

Хоча насичені жири можуть бути корисними, їх надлишок сприяє розвитку гормонозалежних пухлин. Рекомендується обмежити споживання жирного м'яса та уникати продуктів, таких як салямі.

Транс-жири

Ці жири містяться у багатьох магазинних солодощах та закусках, таких як плитки шоколаду, глазур, цукерки та печиво. Вони посилюють запалення та можуть призвести до інсулінорезистентності.

Зловживання алкоголем

Хоча червоне вино містить корисні сполуки, такі як ресвератрол, їхня користь не перевищує шкоди, яку алкоголь може завдати тканинам молочної залози.

Оброблене м'ясо

Сосиски та ковбаси містять канцерогенні сполуки, такі як гетероциклічні аміни та нітрозосполуки, що можуть сприяти розвитку раку.

Фактори, які сприяють утворенню пухлин

Ожиріння

Цей стан створює сприятливе середовище для розвитку раку молочної залози через хронічне запалення. Жирові клітини виробляють запальні молекули, які пригнічують імунну систему, роблячи її менш здатною боротися з раковими клітинами. Гіпоксія та накопичення токсичних речовин у жировій тканині також сприяють розвитку пухлин.

Стрес

Стресові ситуації та негативні емоції ведуть до підвищеного вироблення кортизолу, що порушує взаємодію між нервовою та ендокринною системами та пригнічує імунну відповідь.

Харчова профілактика раку молочної залози

Омега-3 жирні кислоти

Морська риба, риб'ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та яйця (жовтки) мають протизапальний ефект.

Поліфеноли

Ягоди (калина, горобина, чорниця, смородина) та фрукти (грейпфрут, шкірка яблук) містять клітковину та пігменти, які захищають ДНК клітин молочної залози від ушкоджень.

Рослинний білок

Продукти, такі як сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля та горох, багаті поліфенолами та розчинною клітковиною, містять менше насиченого жиру.

Ростки броколі

Полстакана ростків броколі підвищує кількість стовбурових клітин, які допомагають запобігти мутаціям та розвитку раку.

Ізотіаціанати

Всі види капусти, кабачки, рукола та редька мають антимутагенні властивості.

Каротиноїди та вітамін С

Ці сполуки пов'язані зі зниженим ризиком розвитку раку завдяки своїм антиоксидантним властивостям, здатності гальмувати ріст клітин та підтримувати гормональний баланс.