Названо приховану ознаку небезпечної хвороби. Просто подивіться на свою подушку

Часом люди можуть не помічати певні зміни у своєму організмі, але вони свідчать про серйозну небезпеку. Особливо важливо вчасно виявити та почати лікуватися від онкології.
Які зміни в організмі сигналізують про рак та чому варто звертати увагу на свою подушку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Express, Cancer Research UK NHS Leukemia Care, Вікіпедія.
Як виявилося, лікарі радять звернути увагу на подушку та постіль. Якщо людина прокидається зранку і розуміє, що вночі в неї було сильне потовиділення, це не варто ігнорувати.
Звісно, це може свідчити про те, що вдома просто спекотно або ж ковдра занадто тепла. Втім, якщо людина постійно прокидається мокрою, а її подушка залишається вологою, варто звернутися до лікаря.
"Більшість людей потіють вночі. Якщо ви регулярно прокидаєтеся з мокрими простирадлами, вам слід звернутися до лікаря загальної практики. Нічне потовиділення — це коли ви потієте настільки сильно, що ваш нічний одяг і постільна білизна стають наскрізь мокрими, навіть якщо там, де ви спите, прохолодно", - пояснюють лікарі.
Ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)
Сильна нічна пітливість може свідчити про інфекційні хвороби та навіть рак. Окрім цього , у жінок така проблема може виникати через менопаузу.
На думку експертів, найбільш часто мокрі подушки та постіль помічають пацієнти з лейкемією. Було проведено опитування, згідно з яким у 31% осіб саме з цим видом онкології була нічна пітливість. Тому не варто займатися самолікуванням, діагноз може поставити виключно лікар, але для цього потрібно регулярно проходити обстеження.
Чому людина потіє вночі (ілюстрація: freepik.com)
Нагадаємо, раніше ми називали ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, лікар назвав ранні ознаки раку, які багато хто ігнорує.