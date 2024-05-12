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Названо приховану ознаку небезпечної хвороби. Просто подивіться на свою подушку

Чому людині спекотно вночі (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Часом люди можуть не помічати певні зміни у своєму організмі, але вони свідчать про серйозну небезпеку. Особливо важливо вчасно виявити та почати лікуватися від онкології.

Які зміни в організмі сигналізують про рак та чому варто звертати увагу на свою подушку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Express, Cancer Research UK NHS Leukemia Care, Вікіпедія.

Що може свідчити про небезпечну хворобу

Як виявилося, лікарі радять звернути увагу на подушку та постіль. Якщо людина прокидається зранку і розуміє, що вночі в неї було сильне потовиділення, це не варто ігнорувати.

Звісно, це може свідчити про те, що вдома просто спекотно або ж ковдра занадто тепла. Втім, якщо людина постійно прокидається мокрою, а її подушка залишається вологою, варто звернутися до лікаря.

"Більшість людей потіють вночі. Якщо ви регулярно прокидаєтеся з мокрими простирадлами, вам слід звернутися до лікаря загальної практики. Нічне потовиділення — це коли ви потієте настільки сильно, що ваш нічний одяг і постільна білизна стають наскрізь мокрими, навіть якщо там, де ви спите, прохолодно", - пояснюють лікарі.

Ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)

Сильна нічна пітливість може свідчити про інфекційні хвороби та навіть рак. Окрім цього , у жінок така проблема може виникати через менопаузу.

Які види раку можуть викликати надмірну пітливість:

  • лейкемія
  • рак кісток
  • лімфома Ходжкіна
  • рак простати
  • рак нирки
  • неходжкінська лімфома
  • рак щитоподібної залози. 

На думку експертів, найбільш часто мокрі подушки та постіль помічають пацієнти з лейкемією. Було проведено опитування, згідно з яким у 31% осіб саме з цим видом онкології була нічна пітливість. Тому не варто займатися самолікуванням, діагноз може поставити виключно лікар, але для цього потрібно регулярно проходити обстеження.

Чому людина потіє вночі (ілюстрація: freepik.com)

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