Названо приховану ознаку небезпечної хвороби. Просто подивіться на свою подушку

Що може свідчити про небезпечну хворобу

Як виявилося, лікарі радять звернути увагу на подушку та постіль. Якщо людина прокидається зранку і розуміє, що вночі в неї було сильне потовиділення, це не варто ігнорувати.

Звісно, це може свідчити про те, що вдома просто спекотно або ж ковдра занадто тепла. Втім, якщо людина постійно прокидається мокрою, а її подушка залишається вологою, варто звернутися до лікаря.

"Більшість людей потіють вночі. Якщо ви регулярно прокидаєтеся з мокрими простирадлами, вам слід звернутися до лікаря загальної практики. Нічне потовиділення — це коли ви потієте настільки сильно, що ваш нічний одяг і постільна білизна стають наскрізь мокрими, навіть якщо там, де ви спите, прохолодно", - пояснюють лікарі.

Ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)

Сильна нічна пітливість може свідчити про інфекційні хвороби та навіть рак. Окрім цього , у жінок така проблема може виникати через менопаузу.

Які види раку можуть викликати надмірну пітливість:

лейкемія

рак кісток

лімфома Ходжкіна

рак простати

рак нирки

неходжкінська лімфома

рак щитоподібної залози.

На думку експертів, найбільш часто мокрі подушки та постіль помічають пацієнти з лейкемією. Було проведено опитування, згідно з яким у 31% осіб саме з цим видом онкології була нічна пітливість. Тому не варто займатися самолікуванням, діагноз може поставити виключно лікар, але для цього потрібно регулярно проходити обстеження.

Чому людина потіє вночі (ілюстрація: freepik.com)







