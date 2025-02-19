Названо препарат, який може уповільнити старіння: ви всі його знаєте

Що показало дослідження?

Протягом трьох років 777 учасників дослідження, яким було 75 років, щодня вживали один грам Омега-3. Результати показали, що це сповільнило старіння за трьома з чотирьох епігенетичних годинників, які вимірюють біологічний вік людини.

Вплив Омега-3 на сповільнення старіння становив від 2,9 до 3,8 місяця. Цікаво, що цей результат не залежав від статі, віку чи індексу маси тіла учасників.

Дослідження також включало оцінку впливу вітаміну D та силових тренувань на здоров'я літніх людей, але статистично значущих відмінностей у поліпшенні артеріального тиску, частоти переломів, фізичної працездатності, рівня інфекцій або когнітивних функцій виявлено не було. Проте, інші дослідження DO-HEALTH показали, що поєднання Омега-3, вітаміну D і фізичних вправ знижує ризик передракових станів та інвазивного раку.

Науковці пояснюють свій інтерес до біомаркерів старіння тим, що клінічні випробування серед літніх людей часто мають багато можливих показників результату, а переваги від втручань можуть бути неочевидними протягом тривалого часу. Саме тому дослідження зосереджується на молекулярних маркерах, таких як епігенетичний годинник, який дозволяє оцінити швидкість біологічного старіння.

Аналіз виявив позитивний вплив щоденного вживання Омега-3, особливо для людей з низьким початковим рівнем Омега-3. Проте, автори зазначають, що результати слід вважати попередніми через відносно невеликий розмір вибірки та її склад, адже до дослідження увійшли переважно здорові люди.