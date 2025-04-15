Ця популярна зелена добавка підвищує ризик зараження шкідливими бактеріями

Спіруліни є популярною водорістю, яку часто використовують як харчову добавку. Хоча вона вважається корисною для здоров’я, але і містить потенційні ризики для здоров’я при її неправильному вживанні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Тетяни Лакусти.

Що відомо про спіруліну

Спіруліна - синьо-зелені водорості, які містять 60% білка від загальної ваги, а також різні вітаміни та мінерали, вона є класним джерелом поліненасичених жирів, антиоксидантів, бета-каротину.

Вона є популярним суперпродуктом завдяки своїм корисним властивостям: містить високий рівень білка, вітамінів (особливо B12), мінералів, антиоксидантів і незамінних амінокислот.

Завдяки своїм поживним властивостям, спіруліна часто використовується в якості добавки до їжі або в порошковій формі, додаючи її в смузі, соки або страви.

Вона здобула популярність серед вегетаріанців і веганів. Однак, як і з будь-якими добавками, важливо обережно підходити до її використання.

В якості добавки вона рекламується за її антиоксидантний, протизапальний, імуностимулюючий потенціал та зниження рівня холестерину.

Але люди часто вживають таку добавку без необхідності або за порадою друзів. В результаті можна нанести більше шкоди організму, ніж користі.

Недоліки спіруліни

Можлива контамінація токсинами та цистами

Важливо знати, що спіруліна зібрана в дикій природі, тому існує ризик зараження важкими металами, бактеріями або мікроцистинами.

Дієтолог зазначила, що добавки, забруднені мікроцистинами, були виявлені в Італії, Північній Америці та Китаї.

Можливе погіршення перебігу аутоімунного захворювання

Оскільки спіруліна впливає на імунну систему, вона може мати вплив на аутоімунні захворювання, такі як вовчак, розсіяний склероз та ревматоїдний артрит.

Спіруліна впливає на імунну систему через вплив на природні кілери (NK), які атакують передбачувані загрози на клітинному рівні. Точних даних про взаємозв’язок АІТ та спіруліни немає, але вона може погіршувати перебіг гіпотиреозу при лікуванні тироксином.

Може уповільнити згортання крові

Така водорість має антикоагулянтний ефект, тобто може розріджувати кров і збільшувати час, необхідний для її згортання (схильність до кровотеч).

Для тих, хто приймає антикоагулянти або страждає на порушення згортання, спіруліна може бути небезпечною, може викликати нові синці та кровотечі.

Щоб уникнути побічних ефектів, варто купувати бренди, сертифіковані серйозними організаціями: U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab, NSF International.