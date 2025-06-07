Названо популярну дієту, яка "обіцяє" захистити від раку: вся правда
Лужна дієта обіцяє покращення здоров’я, втрату ваги та захист від раку Але чи справді зміна кислотно-лужного балансу організму може дати такі результати?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Дорош.
У чому суть лужної дієти
Лужна дієта - це популярний стиль харчування, який обіцяє покращити здоров’я, "лужнити" організм і навіть запобігти або лікувати рак.
За словами експерта, ідея полягає в тому, щоб їсти продукти, які впливають на рівень кислотності (pH) в організмі.
Дієта ділить їжу на:
- лужну (alkaline-forming) - овочі, фрукти, горіхи, насіння та деякі бобові
- кислотну (acid-forming) - м’ясо, риба, яйця, молочні продукти, біле борошно, оброблена їжа та цукор.
- нейтральну - вода, натуральні жири та крохмаль
Експерт зазначила, що організм сам підтримує pH крові в дуже вузькому діапазоні - 7.35-7.45. Жодна їжа не змінює цього балансу. Якщо pH крові виходить за межі - це реанімаційна ситуація, а не результат дієти.
Продукти можуть впливати лише на pH сечі, але це не має значущого впливу на загальний кислотно-лужний баланс тіла.
Плюси лужної дієти
Багато овочів і фруктів - джерело клітковини, антиоксидантів та вітамінів. Тоді як менше оброблених продуктів і червоного мʼяса позитивно впливає на серцево-судинну систему.
Потенційна користь для людей із захворюваннями нирок, адже менш "кислотоутворююча" їжа може знизити навантаження на нирки.
До того ж може відбувати покращення мікробіому кишківника завдяки рослинному раціону. Також знижується ризик ожиріння, діабету 2 типу та запальних станів не через "лужність", а здорові харчові звички.
Мінуси та обмеження
Часто така дієта подається як панацея, що змінює pH організму, хоча це фізіологічно неможливо.
Крім того, відмова від білка тваринного походження без замінників може призвести до дефіцитів (В12, залізо, білок). Немає чітких наукових критеріїв, які продукти лужні, а які кислотні.
Існує міф, що лужна дієта створює несприятливе середовище для ракових клітин в організмі. Однак, це не так.
У лабораторних умовах ракові клітини краще ростуть у кислому середовищі. Але в організмі людини pH крові не змінюється внаслідок дієти. Немає клінічних доказів, що лужна дієта лікує або запобігає розвитку раку. Організм самостійно регулює pH, і їжа на це не впливає суттєво.
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