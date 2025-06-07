Названо популярну дієту, яка "обіцяє" захистити від раку: вся правда

Лужна дієта обіцяє покращення здоров’я, втрату ваги та захист від раку Але чи справді зміна кислотно-лужного балансу організму може дати такі результати?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Дорош.

У чому суть лужної дієти

Лужна дієта - це популярний стиль харчування, який обіцяє покращити здоров’я, "лужнити" організм і навіть запобігти або лікувати рак.

За словами експерта, ідея полягає в тому, щоб їсти продукти, які впливають на рівень кислотності (pH) в організмі.

Дієта ділить їжу на:

лужну (alkaline-forming) - овочі, фрукти, горіхи, насіння та деякі бобові

кислотну (acid-forming) - м’ясо, риба, яйця, молочні продукти, біле борошно, оброблена їжа та цукор.

нейтральну - вода, натуральні жири та крохмаль

Експерт зазначила, що організм сам підтримує pH крові в дуже вузькому діапазоні - 7.35-7.45. Жодна їжа не змінює цього балансу. Якщо pH крові виходить за межі - це реанімаційна ситуація, а не результат дієти.

Продукти можуть впливати лише на pH сечі, але це не має значущого впливу на загальний кислотно-лужний баланс тіла.

Плюси лужної дієти

﻿﻿Багато овочів і фруктів - джерело клітковини, антиоксидантів та вітамінів. Тоді як менше оброблених продуктів і червоного мʼяса позитивно впливає на серцево-судинну систему.

﻿﻿Потенційна користь для людей із захворюваннями нирок, адже менш "кислотоутворююча" їжа може знизити навантаження на нирки.

До того ж може відбувати покращення мікробіому кишківника завдяки рослинному раціону. ﻿﻿Також знижується ризик ожиріння, діабету 2 типу та запальних станів не через "лужність", а здорові харчові звички.

Мінуси та обмеження

﻿﻿Часто така дієта подається як панацея, що змінює pH організму, хоча це фізіологічно неможливо.

Крім того, відмова від білка тваринного походження без замінників може призвести до дефіцитів (В12, залізо, білок). ﻿﻿﻿﻿Немає чітких наукових критеріїв, які продукти лужні, а які кислотні.

Існує міф, що лужна дієта створює несприятливе середовище для ракових клітин в організмі. Однак, це не так.

У лабораторних умовах ракові клітини краще ростуть у кислому середовищі. ﻿﻿Але в організмі людини pH крові не змінюється внаслідок дієти. ﻿﻿Немає клінічних доказів, що лужна дієта лікує або запобігає розвитку раку. ﻿﻿Організм самостійно регулює pH, і їжа на це не впливає суттєво.