Ці популярні продукти погіршують настрій та призводять до депресії

Стрес, тривога чи депресія здатні перетворити життя людини у пекло. Існує низка способів легкого покращення настрою і чимало людей обирають їжу.
Про це повідомила нейробіолог Керолайн Ліф, пише wellandgood.
За словами фахівці, серотонін є дуже важливим хімічним нейромедіатором. Він допомагає регулювати на краще функції мозку й тіла - настрій, сон, здоровʼя кісток, згортання крові та формування памʼяті.
До того ж існують продукти та напої, які тимчасово знижують рівень серотоніну.
Рафіновані продукти впливають на вироблення серотоніну в організмі. До них відносяться солодкі напої, десерти з магазину, шоколадні батончики та сухі сніданки.
Важливо, що при регулярному вживанні вони можуть зменшити кількість триптофану, який сприяє виробленню серотоніну та вітамінів групи B.
Усім відомо, що трансжири і так вкрай шкідливі для організму. Фахівець каже, що вони ще й погано впливають на настрій.
До продуктів, від яких потрібно відмовитися, входять: напівфабрикати, картопляні чипси та солоні закуски.
Якщо їсти ковбасу, сосиски та консерви впродовж тривалого часу, то вони можуть вплинути на здоровʼя кишківника, де виробляється більша частина серотоніну в організмі.
Щоб наситити організм користю та позитивним настроєм, варто їсти яйця, горіхи, лосось та сир.
Одним із найпопулярніших продуктів-антидепресантів є банан. Окрім серотоніну, він містить вітамін В6, який необхідний для підняття настрою.
У складі вівсянки та гречки є триптофан. Саме його процес перетравлення в організмі знадобиться для покращення настрою. Річ у тому, що під час перероблення виділяється гормон щастя – серотонін.
Також допомогти виробленню серотоніну можна за допомогою фізичних вправ та прогулянок під сонцем.
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