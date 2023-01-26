Перешкоджають лікуванню: у ці популярні міфи про мігрень потрібно перестати вірити

Міфи про мігрень

Головний біль, що знімається простими анальгетиками - не мігрень

За словами лікаря, лікування гострого нападу мігрені розпочинають саме із нестероїдних протизапальних препаратів в рекомендованих дозах, а потім, за неефективності, додають специфічне лікування - триптани.

Варто пам’ятати, що інтенсивність та частота нападів буває різною, а вживати триптани можна не більше 10 разів на місяць

Мігрень можна вилікувати

Невролог каже, що це не так, адже це хронічне захворювання. Однак, є шанси суттєво зменшити кількість, інтенсивність та тривалість нападів за допомогою правильно підібраного лікування.

При кожному нападі мігрені обов’язково робити МРТ головного мозку

Це поширена помилка, адже МРТ при мігрені не інформативне і не покаже ніяких змін.

"Хоча іноді спостерігаються неспецифічні знахідки - вогнища дисциркуляторного генезу, розширення субарахноїдальних просторів, арахноїдальні кісти, кісти шишкоподібного тіла, "пусте турецьке сідло". Ці знахідки не мають відношення до головного болю, є варіантом норми та особливого лікування не потребують", - йдеться у повідомленні.

Симптоми мігрені

Головний симптом мігрені - це сильний головний біль, що пульсує. Найчастіше, він локалізується з одного боку, зазвичай, в лобно-скроневій частці або в іншому відділі головного мозку. Крім болю, існують інші ознаки мігрені: