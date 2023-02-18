Названо показники тиску, які вдвічі збільшують ризик смерті від інфаркту чи інсульту

Що таке систолічний і діастолічний тиск

При вимірюванні отримуємо два показники АТ:

систолічний (тиск в артеріях при серцевому скорочені - систолі);

діастолічний (тиск в артеріях під час розслаблення серця - діастолі).

Систолічний та діастолічний тиск - ці показники однаково важливі, адже дозволяють визначити ступінь артеріальної гіпертензії, що в подальшому впливає на вибір терапії.

На автоматичному тонометрі - систолічний тиск - верхня цифра, а діастолічний - нижня.

А при вимірюванні механікою - початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.

Які цифри не можна перевищувати?

За словами кардіолога, кожні 20 мм рт. ст. систолічного і 10 мм рт. ст. діастолічного тиску вдвічі збільшують ризик смерті від ішемічної хвороби серця, гострим проявом якої є інфаркт міокарда, та інсульту.

Якщо систематично виміряються показники АТ 140/90 мм рт. ст. і вище - це однозначно привід звернутись до лікаря.

Кардіолог радить перед візитом зробити свого роду анкету, куди треба записувати ранкові та вечірні показники.

Який тиск нормальний для різного віку і стану

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka

Дивіться також, як правильно міряти тиск автоматичним та механічним тонометром:

Фото: instagram.com/dr.fediv