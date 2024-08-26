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Названо п'ять знаків Зодіаку, у яких найжорстокіше серце. Вони завжди отримують бажане

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які мають зле серце (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Ці знаки Зодіаку для інших можуть стати справжньою загадкою, адже своє жорстоке серце вони поєднують з чутливим та емоційним характером.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає детальніше про деяких представників астрологічного світу.

Овен

Дуже емоційний знак Зодіаку може вдавати, що біль - це не про них, проте це не так. Але Овен має здатність швидко оговтуватися від несподіваних, не завжди приємних подій, і рішуче крокувати далі.

Телець

Ніжний та легкий знак Зодіаку насправді має запальне серце й інколи може демонструвати жорстокість. Він готовий прибрати будь-яку перешкоду на своєму шляху, зберігаючи при цьому всю свою м'якість та позитивність. Така трішки агресивна готовність боротися з проблемами робить їх одними із найзліших представників астрологічного світу.

Скорпіон

Представники цього знаку також зустрічають перешкоди із закритим серцем та холодно реагують на події, а тому їх практично неможливо перемогти. Чутливий та емоційний символ має жорстокість у своєму серці, і вона допомагає йому підживлювати той сильний вогонь - він потрібен Скорпіону для того, щоб бути переможцем, а не переможеним. 

Які знаки Зодіаку мають не найдобріше серце (Фото: unsplash.com)

Козоріг

Це, мабуть, найжорстокіший знак Зодіаку з усіх. Козороги вміють наполегливо працювати та грати за правилами замість того, щоб сподіватися на удачу чи легкі шляхи.

Надійний та логічний символ глибоко відчуває речі, схильний приховувати свої емоції й завжди має спокійний вигляд, а тому він відмінно справляється з кризовими ситуаціями. Козороги - це люди, які рідко дозволяють емоціям керувати ними.

Водолій

Повітряний знак Зодіаку є практичним, соціальним і цікавим. Він дуже логічний і хоче переживати глибокі емоції, поділяти свої почуття з іншими. Жорстокість Водолія проявляється у їхній замкненості в собі. Вони оберуть самотність замість того, щоб бути не з тими.

Хоча вони при цьому завжди готові протягнути руку допомоги, але не люблять просити про неї самі.

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