Названо овоч, який покращує слух та допомагає уникнути вушних інфекцій

Уникнути погіршення слуху можна за допомогою деяких корисних продуктів у раціоні. Мова йде про брюссельську капусту та як вона здатна впливати на організм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Майбутнім мамам рекомендується включити до раціону брюссельську капусту як джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного розвитку нервової системи.
У брюссельській капусті містяться елементи, що порушують роботу щитоподібної залози. Наприклад, індол, який заважає щитоподібній залозі нормально і в достатній кількості засвоювати йод.
Тому люди, які мають проблеми з функціонуванням щитоподібної залози, мають обмежити вживання брюссельської капусти.
Додамо, що таку капусту рекомендовано як дієтичний продукт для хворих на серцево-судинні захворювання. Її сік сприяє відновленню функції підшлункової залози.
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