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Названо овоч, який покращує слух та допомагає уникнути вушних інфекцій

Брюссельська капуста може допомогти покращити слух (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Уникнути погіршення слуху можна за допомогою деяких корисних продуктів у раціоні. Мова йде про брюссельську капусту та як вона здатна впливати на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Чим корисна брюссельська капуста

Майбутнім мамам рекомендується включити до раціону брюссельську капусту як джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного розвитку нервової системи. 

Кому не можна їсти

У брюссельській капусті містяться елементи, що порушують роботу щитоподібної залози. Наприклад, індол, який заважає щитоподібній залозі нормально і в достатній кількості засвоювати йод.

Тому люди, які мають проблеми з функціонуванням щитоподібної залози, мають обмежити вживання брюссельської капусти.

Додамо, що таку капусту рекомендовано як дієтичний продукт для хворих на серцево-судинні захворювання. Її сік сприяє відновленню функції підшлункової залози.

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