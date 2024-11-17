Названо овоч, який покращує слух та допомагає уникнути вушних інфекцій

Уникнути погіршення слуху можна за допомогою деяких корисних продуктів у раціоні. Мова йде про брюссельську капусту та як вона здатна впливати на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чим корисна брюссельська капуста

Брюссельська капуста містять багато поживних речовин, у тому числі омега-3 жирні кислоти.

Зварена брюссельська капуста містить 135 мг жирних кислот Омега-3 на порцію 78 г, що може допомогти відстрочити, а в деяких випадках навіть запобігти віковій втраті слуху.

Такий самий розмір порції може забезпечити 47 мкг фолієвої кислоти, яка може допомогти покращити кровообіг, що, своєю чергою, допомагає підтримувати здоров’я клітин вуха.

Порція приблизно чотирьох брюссельських капуст містить до 23 мг магнію, який може допомогти полегшити шум у вухах. До того ж вітамін С в овочі важливий для підвищення імунної функції та може допомогти зменшити вушні інфекції.

Брюссельська капуста (фото: Freepik)

Крім того, в такій капусті багато антиоксидантів, які можуть допомагати уникнути запалення та мають протиракові властивості.

Майбутнім мамам рекомендується включити до раціону брюссельську капусту як джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного розвитку нервової системи.

Кому не можна їсти

У брюссельській капусті містяться елементи, що порушують роботу щитоподібної залози. Наприклад, індол, який заважає щитоподібній залозі нормально і в достатній кількості засвоювати йод.

Тому люди, які мають проблеми з функціонуванням щитоподібної залози, мають обмежити вживання брюссельської капусти.

Додамо, що таку капусту рекомендовано як дієтичний продукт для хворих на серцево-судинні захворювання. Її сік сприяє відновленню функції підшлункової залози.