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Названо основні симптоми, які вказують на неправильне харчування

Симптоми неправильного харчування (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здорове харчування - це не лише гарна фігура, а й вирішення багатьох проблем зі здоров’ям. На щастя, цей процес не потребує повної відмови від улюблених продуктів, і почати харчуватися правильно нескладно. До того ж деякі ознаки вказують на те, що ви харчуєтесь неправильно.

Про це повідомила нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова в Instagram.

Симптоми неправильного харчування

За її словами, зазвичай тіло подає сигнали про те, що щось з ним не так. Звертаючи увагу на ці попередження, можна зрозуміти, які харчові звички потрібно змінити для покращення самопочуття і здоров’я.

До симптомів, які вказують на неправильне харчування, входять:

  • набряклість рук, ніг, обличчя ⠀
  • мішки під очима ⠀
  • важкість у животі після вживання їжі
  • акне, інші висипання на шкірі
  • дратівливість, апатія, депресія, панічні атаки
  • запалення суглобів ⠀
  • сухість шкіри та випадіння волосся
  • порушення в роботі щитоподібної залози
  • високий холестерин чи глюкоза крові
  • цистит
  • сонливість та загальна слабкість
  • анемія та інші дефіцити вітамінів та мікроелементів
  • болі в животі, закрепи, проноси та зміни характеру калу

Нутриціолог каже, що будь-яка симптоматика розпочинається з неправильного харчування.

Щоб налагодити своє харчування, потрібно підібрати правильний раціон, виявити та вилікувати проблеми з ШКТ, наявні дефіцити вітамінів та мікроелементів.

Основні правила правильного харчування

Тарілка здорового харчування

Намагайтеся щодня споживати корисні продукти з усіх груп: овочі, фрукти та ягоди, бобові, яйця, рибу, м’ясо, корисні жири та олії, горіхи та насіння, цільнозернові та молочні продукти.

Пийте достатньо води

Візьміть за правило протягом дня випивати не менше 1,5-2 л води. Слід пам’ятати, що чай, кава та соки не замінюють воду.

Їжте повільно

Їжу слід ретельно пережовувати. Процес перетравлення починається вже в ротовій порожнині: ферменти, які виробляють слинні залози, сприяють розщепленню та початковому знезараженню їжі.

Менше солодкого

Цукор - це джерело пустих калорій, що не містить поживних речовин. Рекомендується відмовитися від споживання цукру та солодощів взагалі. Краще надати перевагу фруктам, ягодам і меду.

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