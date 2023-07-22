Названо основні симптоми, які вказують на неправильне харчування

Здорове харчування - це не лише гарна фігура, а й вирішення багатьох проблем зі здоров’ям. На щастя, цей процес не потребує повної відмови від улюблених продуктів, і почати харчуватися правильно нескладно. До того ж деякі ознаки вказують на те, що ви харчуєтесь неправильно.
Про це повідомила нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова в Instagram.
За її словами, зазвичай тіло подає сигнали про те, що щось з ним не так. Звертаючи увагу на ці попередження, можна зрозуміти, які харчові звички потрібно змінити для покращення самопочуття і здоров’я.
До симптомів, які вказують на неправильне харчування, входять:
Нутриціолог каже, що будь-яка симптоматика розпочинається з неправильного харчування.
Щоб налагодити своє харчування, потрібно підібрати правильний раціон, виявити та вилікувати проблеми з ШКТ, наявні дефіцити вітамінів та мікроелементів.
Тарілка здорового харчування
Намагайтеся щодня споживати корисні продукти з усіх груп: овочі, фрукти та ягоди, бобові, яйця, рибу, м’ясо, корисні жири та олії, горіхи та насіння, цільнозернові та молочні продукти.
Пийте достатньо води
Візьміть за правило протягом дня випивати не менше 1,5-2 л води. Слід пам’ятати, що чай, кава та соки не замінюють воду.
Їжте повільно
Їжу слід ретельно пережовувати. Процес перетравлення починається вже в ротовій порожнині: ферменти, які виробляють слинні залози, сприяють розщепленню та початковому знезараженню їжі.
Менше солодкого
Цукор - це джерело пустих калорій, що не містить поживних речовин. Рекомендується відмовитися від споживання цукру та солодощів взагалі. Краще надати перевагу фруктам, ягодам і меду.
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