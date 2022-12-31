Названо новий симптом коронавірусу, який першим з'являється на ранній стадії

Чому міалгія стала симптомом коронавірусу

Omicron BA.5, як і раніше, здається найбільш домінуючим варіантом, що викликає зростання випадків захворювання у світі.

Ще у 2021 році, коли з'явився Омікрон, варіант закріпився як штам, що характеризується симптомами, відмінними від трьох традиційних — наприклад, кашлем, лихоманкою та втратою нюху.

Одним із найпоширеніших симптомів на той час була міалгія, на яку звернула увагу південноафриканський доктор Анжеліка Кутзі.

Через рік міалгія знову стала головним симптомом Covid, згідно з останніми звітами програми Zoe Covid Study, яка відстежує ключові симптоми Covid за допомогою звітів пацієнтів.

Міалгія, або м'язовий біль, описується, як гострий або короткочасний біль у м'язах, який може відчуватися так, якби ви тренувалися напередодні.

Вважається, що м'язовий біль, викликаний Covid, виникає через вплив запальних молекул, що вивільняються імунними клітинами у відповідь на вірус.

Лікар Кутзі пояснила, що ця ознака сильніше вражає нещеплених пацієнтів. Але вакциновані пацієнти також можуть відчувати цей симптом.

Ця ознака може завдавати людям відчутного дискомфорту.

"Деяким людям цей м'язовий біль заважає виконувати повсякденні завдання", - йдеться у звіті додатка.