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Названо "невинні" продукти, які насправді містять токсичні речовини: список

Які продукти містять токсичні речовини (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Ні для кого не секрет, що збалансоване харчування сприяє кращому здоров'ю та довголіттю. Однак є, на перший погляд, корисні продукти, з якими насправді треба бути обережними, оскільки вони містять токсичні речовини.

Про це розповіли в популярному виданні Realbuzz.

Гриби

шкіри.

Ще більшої шкоди представляє для організму копчений лосось.

Також така риба може містити ртуть. Дорослим ця проблема не страшна, а майбутнім мамам і маленьким дітям варто відмовитися від її споживання.

Раніше ми писали про те, які продукти поєднувати категорично не можна.

Також читайте, який фрукт зміцнює імінутет нічим не гірше за цитрусові.

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