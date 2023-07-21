Названо "невинні" продукти, які насправді містять токсичні речовини: список

Ні для кого не секрет, що збалансоване харчування сприяє кращому здоров'ю та довголіттю. Однак є, на перший погляд, корисні продукти, з якими насправді треба бути обережними, оскільки вони містять токсичні речовини.
Про це розповіли в популярному виданні Realbuzz.
шкіри.
Ще більшої шкоди представляє для організму копчений лосось.
Також така риба може містити ртуть. Дорослим ця проблема не страшна, а майбутнім мамам і маленьким дітям варто відмовитися від її споживання.
Раніше ми писали про те, які продукти поєднувати категорично не можна.
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