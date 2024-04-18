Названо неочевидні симптоми серйозної хвороби. Це не варто ігнорувати

Ознаки проблем з щитоподібною залозою

Так, про можливі проблеми може свдчити постійне відчуття холоду. Іноді людина мерзне і ніби ніяк не може зігрітися. Виявилося, що це може бути ознакою проблем з щитоподібною залозою.

На тлі того, що людина постійне мерзне, вона може почати більше їсти. Так організм намагається отримати додаткові калорії та енергію. і це призводить до того, що з'являється зайва вага.

І саме набір ваги та постійне відчуття холоду - ознаки "невидимої" хвороби, яка може розвиватися настільки безсимптомно, що її важко виявити та діагностувати роками. Йдеться про гіпотиреоз - це стан, при якому щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів, що необхідні для регуляції багатьох важливих функцій організму, таких як обмін речовин, рівень енергії та настрій.

Також існують й інші ознаки проблем з щитоподібною залозою:

втома

сумні думки та депресія

закреп

біль у м'язах та слабкість

судоми

суха шкіра

ламке волосся та поганий стан нігтів

низьке лібідо

оніміння та відчуття поколювання в пальцях.

Якщо ви помічаєте ці ознаки, не ігноруйте їх. Регулярні та своєчасні обстеження у лікаря можуть допомогти вчасно виявити ту чи іншу хворобу.

Симптоми гіпотиреозу зазвичай ледь помітні, а тому людина може навіть не підозрювати про проблеми з щитоподібною залозою. Саме тому експерти радять звертати увагу на зміну у вазі, настрої та загальному стані.