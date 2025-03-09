Названо небезпеку лаків для нігтів, про яку мало хто знає: містять токсичні речовини

Чим небезпечний лак для нігтів?

Дослідження показали, що певні хімічні речовини у складі лаків для нігтів можуть негативно впливати на дихальну, нервову та ендокринну системи, а також сприяти розвитку алергічних реакцій.

Експерти звертають увагу на три основні токсичні речовини, які часто входять до складу лаків для нігтів:

Формальдегід (Formaldehyde)

Він використовується для зміцнення лакового покриття та продовження його стійкості. Однак він є відомим канцерогеном і може викликати подразнення дихальних шляхів, головний біль, алергічні реакції та навіть впливати на імунну систему при тривалому контакті.

Толуол (Toluene)

Це розчинник, який надає лаку рівномірну консистенцію. Його вдихання може викликати запаморочення, нудоту, головний біль, а також негативно впливати на нервову систему. Особливо шкідливий цей компонент для вагітних жінок, оскільки може спричиняти порушення розвитку плода.

Дибутилфталат (DBP, Dibutyl Phthalate)

Він використовується для підвищення гнучкості лакового покриття. Ця речовина вважається ендокринним руйнівником, оскільки може впливати на гормональний баланс і репродуктивну функцію.

Окрім цих трьох основних компонентів, у складі лаків для нігтів також можуть міститися інші шкідливі речовини, такі як камфора, ксилол та трифенілфосфат, які мають токсичний вплив на організм.

Можливі наслідки для здоров’я

Небезпека лаку для нігтів полягає не лише в його нанесенні на нігті, а й у вдиханні парів під час використання. Тривалий контакт із токсичними компонентами може призвести до таких проблем:

Роздратування слизових оболонок та алергічні реакції (почервоніння, свербіж, висип)

Головний біль, запаморочення, втома

Проблеми з дихальною системою (особливо у людей з астмою)

Порушення роботи гормональної системи

Погіршення стану нігтів (ламкість, розшарування, пожовтіння)

Як зменшити ризики від лаку?

Щоб знизити вплив шкідливих речовин, фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил:

Обирайте безпечні лаки

На упаковці має бути позначка "3-Free", "5-Free" або "10-Free", що означає відсутність найбільш шкідливих компонентів у складі.

Провітрюйте приміщення

Використовуйте лак у добре провітрюваній кімнаті, щоб мінімізувати вдихання токсичних парів.

Використовуйте захисні рукавички та маску

Якщо ви часто контактуєте з лаком (наприклад, працюєте майстром манікюру), варто захищати шкіру та дихальні шляхи.

Обирайте натуральні альтернативи

Деякі виробники пропонують екологічні лаки на водній основі, які не містять токсичних компонентів.

Дотримуйтеся помірності

Намагайтеся робити перерви у використанні лаку, щоб нігті могли "відпочити" та відновитися.

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