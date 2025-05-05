Названо небезпечну зубну пасту, якою користуються українці: в одній з країн її заборонили

У Бразилії знову заборонили продаж популярної зубної пасти Colgate Total Clean Mint через численні скарги споживачів на серйозні побічні ефекти. Ця марка пасти активно використовується й українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національне агентство спостереження за здоров'ям країни (Anvisa) , яке офіційно поновило заборону наприкінці квітня.

Що відомо про небезпечну зубну пасту Colgate

На початку 2024 року бразильські користувачі почали масово ділитися в соцмережах тривожними симптомами, які з’являлися після використання цієї пасти. Серед них сильне печіння, подразнення слизової, набряки ясен та навіть виразки в ротовій порожнині. У деяких випадках людям довелося звертатися до лікарів за допомогою.

Після хвилі скарг 27 березня Anvisa ввела тимчасову заборону на продаж Colgate Total Clean Mint до завершення розслідування. Проте компанія Colgate оскаржила це рішення в суді та домоглася його скасування. Здавалося, що продукт повернеться на полиці магазинів. Але вже наприкінці квітня виробник несподівано відкликав свою апеляцію - і це автоматично повернуло чинність попередній забороні.

Реакція компанії Colgate

Офіційних пояснень такого кроку компанія не надала, однак ситуація викликала занепокоєння серед споживачів у всьому світі, включно з Україною, де Colgate Total Clean Mint є однією з найпопулярніших зубних паст.

Експерти радять уважно стежити за офіційною інформацією та у разі появи підозрілих симптомів після використання будь-якої зубної пасти - негайно припинити її застосування та звернутися до стоматолога. Також рекомендується зберігати упаковку продукту на випадок необхідності лабораторного аналізу.

Наразі в Україні Colgate Total Clean Mint залишається у вільному продажу.