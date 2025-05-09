Названо небезпечну дієту, яка "обіцяє" швидке схуднення

Популярна "семиденна" дієта, яка нібито призводить до швидкого схуднення, може серйозно зашкодити здоров’ю. Лікар назвав основні ризики такої системи харчування та чому він неї варто відмовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Plymouth Live .

Що відомо про "семиденну" дієту

Доктор Дональд Грант попередив, що хоча різкі дієти спочатку можуть здаватися ефективними, але вони несуть значні ризики для здоров’я.

"В епоху цифрових технологій соціальні мережі постійно підживлюють нас порадами щодо того, як нам слід змінити дієти та підходи до харчування. На жаль, це часто може призвести до появи небезпечних харчових наслідків", - додав він.

Одна з дієтичних тенденцій, яка зараз набирає популярності в Інтернеті - це семиденний план швидкої дієти. Ця дієта складається з встановленого семиденного плану харчування, де певні продукти обмежені, що часто призводить до екстремального дефіциту калорій та швидкої втрати ваги.

Експерт зазначив, що такий суворий підхід може призвести до швидкої втрати ваги через дефіцит калорій. Відсутність молочних продуктів може обмежити споживання кальцію, що призведе до його дефіциту.

Доктор Грант застеріг, що надзвичайно низьке споживання калорій може виявитися ефективним для схуднення, але воно не варте пов’язаних з цим наслідків для здоров’я.

Дотримання жорсткої дієти протягом тривалого періоду може збільшити ризик втрати м’язової маси, втоми та дефіциту, а також може бути особливо небезпечним для діабетиків або вагітних жінок.

Натомість людям слід поєднувати здорове, збалансоване харчування з регулярними фізичними вправами, щоб досягти безпечних результатів.

Ризики для здоров'я від "швидких" дієт

Дефіцит поживних речовин

Для правильного функціонування організму потрібен збалансований набір ключових поживних речовин, які часто отримуються з різних видів їжі.

Інтенсивна дієта може обмежувати певні продукти, ускладнюючи отримання життєво важливих поживних речовин і мінералів, таких як клітковина. Це може призвести до надзвичайної втоми та вплинути на нашу імунну систему.

Зневоднення

Швидка втрата ваги часто може призвести до зневоднення. Це тому, що більша частина початкової втрати ваги - це вода, а не жир. Це тактика, яку використовують боксери, і яку часто критикують за її недостатню безпеку.

Зневоднення може призвести до багатьох симптомів, включаючи запаморочення, втому та головний біль.

Вплив на метаболізм

Коли ми обмежуємо споживання калорій, то організм реагує відповідно. З часом він може спалювати менше калорій, оскільки метаболізм сповільнюється через зміну харчових звичок.