Названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість

Деякі овочі, які ми звикли вважати корисними, можуть мати несподіваний негативний вплив на організм. Дієтологи звернули увагу на баклажан - овоч, який, за певних умов, може негативно впливати на здоров'я та зовнішній вигляд людини.
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Баклажан містить соланін - токсичну речовину, яка у великих кількостях може спричинити інтоксикацію організму. Соланін накопичується в недозрілих або перестиглих плодах, а також у плодах, що зберігалися тривалий час.
Підвищений вміст цієї речовини може викликати:
Запальні процеси, які провокує надмірне споживання баклажанів, сприяють окислювальному стресу - одному з головних факторів старіння шкіри. Це може призвести до ранньої появи зморшок, втрати еластичності шкіри та погіршення її кольору.
Людям із чутливим шлунком, проблемами з нирками або суглобами рекомендується обмежити вживання баклажанів. У їхньому складі також є щавлева кислота, яка може викликати дискомфорт у таких випадках.
Щоб знизити ризик, дієтологи радять:
Баклажан - цінний продукт, багатий на вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Проте важливо знати міру та стежити за якістю овоча, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти про здоров'я Healthline і WebMD, видання MedicalNewsToday.