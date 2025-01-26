Названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість

Деякі овочі, які ми звикли вважати корисними, можуть мати несподіваний негативний вплив на організм. Дієтологи звернули увагу на баклажан - овоч, який, за певних умов, може негативно впливати на здоров'я та зовнішній вигляд людини.

Чому саме цей овоч забирає молодість - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим небезпечний баклажан?

Баклажан містить соланін - токсичну речовину, яка у великих кількостях може спричинити інтоксикацію організму. Соланін накопичується в недозрілих або перестиглих плодах, а також у плодах, що зберігалися тривалий час.

Підвищений вміст цієї речовини може викликати:

запальні процеси в організмі;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

зниження рівня енергії, що може прискорювати процеси старіння клітин.

Вплив на молодість та зовнішність

Запальні процеси, які провокує надмірне споживання баклажанів, сприяють окислювальному стресу - одному з головних факторів старіння шкіри. Це може призвести до ранньої появи зморшок, втрати еластичності шкіри та погіршення її кольору.

Кому слід бути обережним?

Людям із чутливим шлунком, проблемами з нирками або суглобами рекомендується обмежити вживання баклажанів. У їхньому складі також є щавлева кислота, яка може викликати дискомфорт у таких випадках.

Як уникнути небезпеки?

Щоб знизити ризик, дієтологи радять:

вживати тільки стиглі баклажани;

термічно обробляти овоч перед споживанням;

не зберігати баклажани надто довго, особливо за кімнатної температури.

Баклажан - цінний продукт, багатий на вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Проте важливо знати міру та стежити за якістю овоча, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я.