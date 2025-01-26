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Названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість

Неділя 26 січня 2025 08:45
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Названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість Фото: Який овоч небезпечний для краси (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Деякі овочі, які ми звикли вважати корисними, можуть мати несподіваний негативний вплив на організм. Дієтологи звернули увагу на баклажан - овоч, який, за певних умов, може негативно впливати на здоров'я та зовнішній вигляд людини.

Чому саме цей овоч забирає молодість - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим небезпечний баклажан?

Баклажан містить соланін - токсичну речовину, яка у великих кількостях може спричинити інтоксикацію організму. Соланін накопичується в недозрілих або перестиглих плодах, а також у плодах, що зберігалися тривалий час.

Підвищений вміст цієї речовини може викликати:

  • запальні процеси в організмі;
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом;
  • зниження рівня енергії, що може прискорювати процеси старіння клітин.

Вплив на молодість та зовнішність

Запальні процеси, які провокує надмірне споживання баклажанів, сприяють окислювальному стресу - одному з головних факторів старіння шкіри. Це може призвести до ранньої появи зморшок, втрати еластичності шкіри та погіршення її кольору.

Кому слід бути обережним?

Людям із чутливим шлунком, проблемами з нирками або суглобами рекомендується обмежити вживання баклажанів. У їхньому складі також є щавлева кислота, яка може викликати дискомфорт у таких випадках.

Як уникнути небезпеки?

Щоб знизити ризик, дієтологи радять:

  • вживати тільки стиглі баклажани;
  • термічно обробляти овоч перед споживанням;
  • не зберігати баклажани надто довго, особливо за кімнатної температури.

Баклажан - цінний продукт, багатий на вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Проте важливо знати міру та стежити за якістю овоча, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я.

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До речі, ми писали, що розвіяно найбільший міф про квашені продукти та соління, у який всі вірять.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти про здоров'я Healthline і WebMD, видання MedicalNewsToday.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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