Названо небезпечний косметичний тренд, який робить людей схожими на рептилій

Лікар назвав дуже небезпечний косметичний тренд і процедуру, які можуть призвести до неприємних та небажаних наслідків. Зокрема, обличчя стає схожим на рептилію.
Про яку косметичну процедуру йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на MailOnline.
Популярна наразі процедура мезотерапія є альтернативним методом лікування для видалення небажаного жиру та корекції контурів тіла.
Рідку суміш вітамінів і мінералів вводять під шкіру з метою розгладження і підтягування зморшок, зменшення жиру та усунення мішків під очима.
Повідомляється, що лікування, яке можна проводити будь-де на тілі, включаючи руки та живіт, стає все популярнішим, особливо в США. Однак процедура залишає під шкірою невеликі горбки відразу після ін’єкції.
Деякі навіть кажуть, що через це люди виглядають "рептилією" одразу після ін’єкцій.
"Ризики мезотерапії під очима виходять за рамки незначних побічних ефектів, особливо якщо люди звертаються до недосвідчених спеціалістів або роблять це вдома. У пацієнтів можуть довго не зникати синці, сильні алергічні реакції, некроз шкіри через розміщення продукту в кровоносних судинах або навіть незворотне пошкодження очей", - розповіла лікар-дерматолог Вікторія Козловська.
Мезотерапія вважається безболісною процедурою з невеликим періодом відновлення. Ризик бути схожим на рептилію є тимчасовим побічним ефектом, але занепокоєння доктора Козловської є постійними та набагато серйознішими.
Хоча мезотерапія може бути легальною в деяких інших країнах, відсутність регуляторного нагляду США означає, що пацієнти можуть наражатися на контрафактну або неперевірену продукцію
Тим не менш, в останні роки інфлюенсери діляться фотографіями процедури в Інтернеті, і з’явилися припущення, що такі знаменитості, як Дженніфер Еністон, використовували певну форму ін’єкцій на різних частинах свого тіла.
55-річна зірка Еністон поки не підтвердила це. Вважається, що мезотерапія була розроблена у 1952 році у Франції для лікування розладів кровоносних судин та імунної системи, і з того часу її пропонують використовувати для лікування всього, від випадіння волосся до псоріазу.
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