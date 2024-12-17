Названо небезпечний косметичний тренд, який робить людей схожими на рептилій

Яка косметична процедура небезпечна

Популярна наразі процедура мезотерапія є альтернативним методом лікування для видалення небажаного жиру та корекції контурів тіла.

Рідку суміш вітамінів і мінералів вводять під шкіру з метою розгладження і підтягування зморшок, зменшення жиру та усунення мішків під очима.

Повідомляється, що лікування, яке можна проводити будь-де на тілі, включаючи руки та живіт, стає все популярнішим, особливо в США. Однак процедура залишає під шкірою невеликі горбки відразу після ін’єкції.

Деякі навіть кажуть, що через це люди виглядають "рептилією" одразу після ін’єкцій.

Таке обличчя може бути після мезотерапії (фото:halinacuppingclinic/Instagram)

"Ризики мезотерапії під очима виходять за рамки незначних побічних ефектів, особливо якщо люди звертаються до недосвідчених спеціалістів або роблять це вдома. У пацієнтів можуть довго не зникати синці, сильні алергічні реакції, некроз шкіри через розміщення продукту в кровоносних судинах або навіть незворотне пошкодження очей", - розповіла лікар-дерматолог Вікторія Козловська.

Мезотерапія вважається безболісною процедурою з невеликим періодом відновлення. Ризик бути схожим на рептилію є тимчасовим побічним ефектом, але занепокоєння доктора Козловської є постійними та набагато серйознішими.

Чому мезотерапія небезпечна?

Хоча мезотерапія може бути легальною в деяких інших країнах, відсутність регуляторного нагляду США означає, що пацієнти можуть наражатися на контрафактну або неперевірену продукцію

Тим не менш, в останні роки інфлюенсери діляться фотографіями процедури в Інтернеті, і з’явилися припущення, що такі знаменитості, як Дженніфер Еністон, використовували певну форму ін’єкцій на різних частинах свого тіла.

55-річна зірка Еністон поки не підтвердила це. Вважається, що мезотерапія була розроблена у 1952 році у Франції для лікування розладів кровоносних судин та імунної системи, і з того часу її пропонують використовувати для лікування всього, від випадіння волосся до псоріазу.