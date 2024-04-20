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Названо найпристрасніших людей по гороскопу. Ці знаки Зодіаку – ідеальні коханці

Які знаки Зодіаку найчуттєвіші (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що представники п'яти знаків Зодіаку - найпристрасніші. Їхнє кохання гаряче і пікантне, адже вони - справжні "перчинки".

Які знаки Зодіаку найгарячіші, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.

Скорпіон

Представників цього знаку Зодіаку називають головним вогником у ліжку. Вони дуже пристрасні та емоційні. Скорпіони можуть сильно закохуватися і балансувати між справжнім ураганом почуттів та "ванільною" ніжністю.

Овен

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже енергійні та нерідко виявляють ініціативу. Це стосується і їхніх стосунків. У коханні та ліжку Овни цінують романтику, але ніколи не бояться показувати пристрасть.

Лев

Представники цього знаку Зодіаку здатні звести всіх з розуму своєю харизмою. Вони впевнені в собі і ніколи не сумніватимуться в тому, що гідні кращого. А у стосунках пристрасть здатна перетворити їх на щедрих і чуттєвих коханців.

Телець

Люди, народжені під знаком Тельця, цінують комфорт. Однак якщо справа доходить до почуттів, вони перетворюються на дуже пристрасних та впевнених у собі коханців. Представники цього знаку Зодіаку уважні до деталей та ніколи не скривдять тих, кого люблять.

Рак

Представників цього знаку нерідко називають найпристраснішими коханцями. При цьому вони можуть бути ніжними та дбайливими. Раки діють інтуїтивно, у стосунках вони можуть легко підлаштуватися під потреби та бажання своєї другої половинки.

До речі, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку незабаром забудуть про смуток.

Крім цього, ми вже розповідали, у яких знаків Зодіаку почнеться нове життя.

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