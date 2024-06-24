Названо "найпотворнішого собаку у світі". Як виглядає 8-річний пекінес Вайлд (фото)

Хвороба, що принесла світове визнання

У щорічному конкурсі The World’s Ugliest Dog Contest (з англійської - найпотворніший собака у світі) з п’ятої спроби переміг пекінес Вайлд. Конкурс провели 22 червня в Каліфорнії.

"Його перемога є свідченням беззаперечної чарівності та наполегливості", - зазначили організатори змагань.

Ще бувши цуценям, Вайлд Танг заразився собачою чумою. Це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну, шлунково-кишкову та нервову системи тварин.

Собака вижив, але хвороба лишила по собі наслідки. Зуби так і не виросли, через що його язик завжди назовні, також пес має проблеми із правою задньою лапою.

Всупереч на це, Вайлда описують як "здорового та щасливого хлопчину, який любить людей, інших собак, а особливо - свої іграшки".

Пекінес Вайлд Танг здобув перемогу у конкурсі найпотворнішої собаки (фото: Getty Images)

Собака-волонтер

Пекінес Вайлд займається пропагандою вакцинації домашніх тварин і вже допоміг зібрати гроші, аби врятувати своїх побратимів-пекінесів із-під російських обстрілів в Україні.

"Станом на сьогодні сім пекінесів благополучно виїхали з України та тепер щасливо живуть у своїх прийомних домівках у Канаді та США", - зазначають судді конкурсу.

Хто отримав друге місце

Приз глядацьких симпатій та друге місце отримав 14-річний мопс Роум, який цього року дебютував на конкурсі. Хвостатий страждає від синдрому втрачених (FOMO) можливостей - нав’язливого страху пропустити цікаву подію, яка змушує Роума майже не заплющувати очі.

Він також причетний до благодійності - собака збирає кошти на придбання колісних крісел для собак із різними вадами.

Мопс Роум зайняв друге місце у конкурсі найпотворнішої собаки (скріншот відео)

Третє місце у конкурсі

Третє місце посіла Дейзі Мей - 14-річна собака, яку більш як десять років тому врятували від життя на вулиці.

"Втрату за ці роки волосся, зубів і зору вона компенсувала здобуттям друзів, упевненості в собі та мужності", – розповідають про Дейзі.

Хвостата, за словами організаторів конкурсу, крім полювання за білками і сонячним промінням, обожнює ластитися до людей і дратувати свою старшу сестру.

Дейзі Мей посіла третє місце у конкурсі найпотворнішої собаки (фото: Getty Images)

Нагорода для переможця

Переможець конкурсу отримав можливість узяти участь у вечірньому розважальному шоу на одному з американських телеканалів. Крім того, він стане обличчям лімітованої серії пива спонсора конкурсу та грошовий приз - 5000 доларів.

Конкурс проводиться майже 50 років, і його організатори зауважують, що головною метою заходу є відзначення недосконалості домашніх улюбленців, які роблять їх особливими та унікальними.

"І хоча конкурс веселий і розважальний, він свідчить про важливість кожної тварини і переваги усиновлення. Багато собак, які беруть участь у конкурсі, були врятовані з притулків і розплідників та знайшли люблячі домівки.

Щорічний конкурс - це не висміювання "потворних" собак, а демонстрація світу того, що ці собаки насправді прекрасні!" - зазначають на сайті змагання.