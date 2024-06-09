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Названо найобразливіші знаки Зодіаку. Їх засмутить будь-яка дрібниця

Які знаки Зодіаку надто близько всі сприймають (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що представники чотирьох знаків Зодіаку гостріше за інших реагують на критику і навіть звичайні події. Вони вразливі та можуть ображатися. Тому їм складніше заводити друзів та знаходити кохання.

Які знаки Зодіаку найобразливіші, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.

Скорпіон

Представників цього знаку Зодіаку часто називають скандалістами. Однак вони лише приховують під маскою агресії свою вразливість. Скорпіони сильно ображаються на будь-яку дрібницю, проте постараються про це мовчати, щоб захистити себе від ще більших потрясінь.

Риби

Люди, народжені під цим знаком, часто вирізняються високою емпатією. Вони дуже емоційні та нерідко витають у хмарах, мріючи про краще життя. І якщо щось йде не так, як вони собі вигадали, Риби можуть образитися на весь світ. Поранити їхні почуття дуже легко, а тому вони нерідко через це страждають.

Рак

Представники цього знака Зодіаку схильні до емоційних гойдалок. Вони люблять повчати людей, але одразу ж ховаються в "будиночок", коли чують якусь критику. Раки можуть бути дуже вразливими, проте вони зроблять все, щоб спробувати це приховати.

Діва

Вони неймовірно чутливі та уважні до деталей. А тому Дівам складно не ображатись, особливо коли люди не виправдовують їхні очікування. Представникам цього знака Зодіаку складно приборкати емоції, вони неймовірно суворі до себе, а також вимогливі до оточуючих.

До речі, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку найсміливіші.

Крім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 червня.

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