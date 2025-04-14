Названо найнебезпечнішу паску, яку не можна купувати в магазині

Яку паску не варто купувати?

Річ не в зіпсованих інгредієнтах чи порушенні технології приготування, хоча і це, безумовно, є важливими факторами при виборі якісної паски. Найбільшу загрозу, за словами фахівців, становлять паски, щедро прикрашені яскравою, штучною посипкою неприродних кольорів. Саме ці різнобарвні кульки та фігурки, які так приваблюють дітей та створюють святковий настрій, можуть містити небезпечні для здоров'я хімічні барвники.

Чому яскрава посипка – це небезпечно?

Для досягнення насичених та яскравих кольорів у кондитерській посипці недобросовісні виробники часто використовують синтетичні барвники, які можуть бути заборонені або обмежені до використання в харчовій промисловості через їхню потенційну токсичність та канцерогенність. Деякі з цих барвників можуть викликати алергічні реакції, особливо у дітей, проблеми з травленням, гіперактивність та інші негативні наслідки для здоров'я.

Особливу небезпеку становлять барвники з маркуванням Е102 (тартразин), Е104 (жовтий хіноліновий), Е110 (жовтий "сонячний захід" FCF), Е122 (азорубін, кармуазин), Е124 (понсо 4R), Е129 (червоний чарівний АС), Е133 (синій блискучий FCF). Ці синтетичні азобарвники можуть мати негативний вплив на нервову систему, шлунково-кишковий тракт та спричиняти алергічні реакції, особливо у людей з підвищеною чутливістю.

Крім того, яскрава посипка часто складається не лише з барвників, але й з дешевих штучних глазуруючих агентів, загусників та інших хімічних добавок, які не несуть жодної харчової цінності та можуть бути шкідливими для організму при регулярному вживанні.

Як розпізнати небезпечну паску?

Занадто яскравий, неприродний колір посипки

Якщо посипка має кричущі, "кислотні" відтінки, це є тривожним сигналом. Натуральні барвники зазвичай дають більш приглушені та природні кольори.

Велика кількість посипки

Щедро вкрита товстим шаром яскравої посипки паска може свідчити про спробу приховати неякісну глазур або саму випічку.

Відсутність маркування або неповний склад

Якщо на упаковці паски відсутній повний перелік інгредієнтів посипки або є лише загальна назва "кондитерська посипка", краще утриматися від покупки. Відповідальний виробник завжди вказує склад своєї продукції.

Низька ціна

Підозріло низька ціна на паску з яскравою посипкою може свідчити про використання дешевих та неякісних інгредієнтів, включаючи барвники.

Яку паску обрати, щоб бути впевненим у її безпеці?

Паска без посипки або з мінімальною кількістю

Найбезпечнішим варіантом буде паска, взагалі не прикрашена посипкою або з мінімальною її кількістю.

Паска з натуральними прикрасами

Обирайте паски, прикрашені горіхами, сухофруктами, насінням, цукровою пудрою або натуральною глазур'ю на основі яєчного білка та цукру.

Паска від перевірених виробників

Купуйте паски у відомих виробників або в магазинах, яким ви довіряєте.

Домашня паска

Найкращий спосіб бути впевненим у якості та безпеці паски - спекти її власноруч, використовуючи натуральні інгредієнти.