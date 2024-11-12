Названо найнебезпечніший колір цього дня. Що треба зробити 12 листопада і які справи принесуть успіх

Прогноз астропогоди на 12 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей. Непродумане використання енергій дня може викликати біль у тілі", - розповіла Соловйова.

"До 14:44 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. Цей період - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю", - додала вона.

За словами астролога, усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, також доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення.

Соловйова радить братися за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим.

Гороскоп на 12 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

12 листопада - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

"Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - радить астролог.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент", - додала вона.

Окрім цього, експерт радить відпускати всі образи. Але не бійтеся давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік.