Названо найнебезпечніший хліб в українських магазинах: ховайте гаманець

Який хліб не варто купувати

За результатами численних досліджень та думкою фахівців, найбільшу небезпеку становить звичний для багатьох білий хліб з борошна вищого ґатунку. Причина криється в процесі виробництва такого борошна. Зерно ретельно очищається від оболонки (висівок) та зародка - саме тих компонентів, де міститься левова частка клітковини, вітамінів групи В, мінералів (магній, цинк) та інших біологічно активних речовин.

Фактично, залишається переважно "швидкі" вуглеводи у вигляді крохмалю. Вживання такого хліба призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові, що викликає інтенсивний викид інсуліну. За цим слідує таке ж стрімке падіння цукру, провокуючи швидке повернення відчуття голоду. Регулярне споживання білого хліба пов'язують із підвищеним ризиком набору зайвої ваги, розвитком інсулінорезистентності та цукрового діабету 2-го типу, а також серцево-судинних захворювань.

Приховані небезпеки нарізного хліба та добавок

Окрім низької поживної цінності самого борошна, білий хліб часто містить додаткові компоненти, які покликані покращити його смак, зовнішній вигляд та термін зберігання, але можуть бути шкідливими для здоров'я. Це, зокрема, надмірна кількість цукру та солі, що негативно впливає на серцево-судинну систему.

Окрему увагу слід звернути на нарізний хліб. Щоб він довше залишався свіжим і не пліснявів у пакеті протягом тривалого часу, виробники можуть додавати більше консервантів. Ці хімічні речовини, накопичуючись в організмі, не приносять йому користі. Також, процес нарізання збільшує площу контакту хліба з повітрям, що за певних умов може сприяти росту шкідливих мікроорганізмів.

Деякі недобросовісні виробники можуть використовувати сумнівні харчові добавки (так звані "Є-шки") для прискорення процесу замісу тіста, покращення структури м'якушки, надання привабливого кольору скоринці. Деякі з цих добавок при надмірному споживанні можуть викликати алергічні реакції або мати інший негативний вплив на організм.

Як обрати безпечний та корисний хліб?

На щастя, на полицях магазинів є й здорові альтернативи. Щоб зробити усвідомлений вибір, звертайте увагу на такі моменти:

Склад

Уважно читайте етикетку. Обирайте хліб, виготовлений з цільнозернового борошна, борошна грубого помелу, житнього борошна або їх суміші. Чим менше інгредієнтів у складі, тим краще. Уникайте хліба з великою кількістю цукру, солі та незрозумілих добавок.

Зовнішній вигляд

Якісний хліб має рівномірну золотисту або темно-коричневу скоринку (залежно від типу борошна), без тріщин та підгорілих ділянок. М'якушка має бути еластичною, без грудочок та пустот.

Аромат

Свіжий хліб має приємний, характерний для даного виду аромат. Сторонні або хімічні запахи мають насторожити.

Термін зберігання

Нарізний хліб з аномально довгим терміном зберігання, ймовірно, містить багато консервантів. Віддавайте перевагу хлібу з меншим терміном реалізації.

Виробник

За можливості, обирайте продукцію перевірених виробників, які дотримуються стандартів якості.