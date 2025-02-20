Названо небезпечні для здоров'я продукти, які є у кожному холодильнику

Деякі продукти в холодильнику можуть становити найбільшу небезпеку для здоров’я. Зокрема, можуть приводити до харчового отруєння та інших небезпечних станів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Продукти з високим вмістом білка та варений рис

Експерт з харчування Метт Тейлор розповів, що їжа з високим вмістом білка, як-от м’ясо, риба, молоко, сир і яйця може накопичувати шкідливі речовини.

Хвороботворні мікроорганізми можуть заражати свіжі продукти, включаючи гриби, розфасовані зелені салати та паростки. Більшість свіжих продуктів слід мити вдома.

До того ж рис ще до того, як його зварять, може містити спори бактерії, відомої як Bacillus cereus. Ці бактерії все ще можуть становити загрозу після того, як рис був зварений, і ризик захворіти внаслідок їх споживання набагато вищий, якщо з вареним рисом поводитися неправильно.

Важливо, що рис ніколи не повинен стояти на стільниці при кімнатній температурі. Його варто з'їсти протягом 24 годин.

Добавки та спеції в рисі швидкого харчування можуть маскувати ознаки того, що його потрібно викинути, і неможливо дізнатися, як довго він зберігався перед приготуванням на замовлення.

Симптоми харчового отруєння:

нудота

блювота

діарея

втрата апетиту

легка лихоманка

слабкість

головний біль

Зір і нюх не завжди можуть виявити зіпсовану їжу

Експерти кажуть, що якщо ви думаєте, що зможете використовувати свої органи чуття, щоб виявити зіпсовану їжу, то це не так.

Дієтолог Трейсі Яблон Бреннер розповіла, що велика кількість шкідливих бактерій, таких як сальмонела та лістерія, не впливають на запах, смак чи зовнішній вигляд їжі.

Підтримувати належну температуру в холодильнику дуже важливо. Вищі температури в холодильнику можуть сприяти росту патогенів, що підвищує ризик захворювання та більш серйозних ускладнень. Переважна температура охолодження має бути від 2 до 4 градусів.

Помилки, яких потрібно уникати

Якщо ставити їжу без кришки в холодильник, то вона може легко інкубувати та поширювати мікроорганізми, оскільки повітря в холодильнику постійно рухається і може переносити спори на інші продукти.

До того ж, якщо ви подали їжу і насолоджуєтеся просто сидіти за столом після цього, не забувайте, що їжа має бути швидко охолоджена і належно зберігатись. Б актерії постійно рухаються і можуть рости у швидкопсувних продуктах, таких як м’ясо, яйця, салати, нарізані фрукти та запіканки, лише за дві години.