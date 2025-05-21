Названо найнебезпечніші напівфабрикати, які можуть викликати рак: ви їх часто купуєте

Які напівфабрикати небезпечні?

До переліку найбільш небезпечних напівфабрикатів увійшли продукти, які проходять глибоку промислову обробку та містять шкідливі добавки, консерванти й канцерогени. Найчастіше ці продукти виглядають апетитно, мають довгий термін зберігання та легко готуються - саме тому вони так популярні серед споживачів.

Ковбаси та шинка

Вони містять нітрати й нітрити, які у процесі термічної обробки можуть перетворюватися на нітрозаміни- потужні канцерогени. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще у 2015 році офіційно визнала оброблене м’ясо потенційно небезпечним і таким, що може спричинити рак товстої кишки.

Заморожені піци та пиріжки

Такі продукти зазвичай містять трансжири, штучні ароматизатори, підсилювачі смаку та цукор. Такі інгредієнти пов’язані не лише з ожирінням, а й з ризиком онкологічних процесів через хронічне запалення.

Локшина та бульйони швидкого приготування

В таких продуктах містяться глутамат натрію, барвники та консерванти, що за регулярного вживання можуть спричинити порушення обміну речовин та посилити ризик злоякісних утворень.

Як убезпечити себе?

Медики радять уважно читати етикетки, уникати продуктів з довгим списком незрозумілих інгредієнтів та по можливості замінювати напівфабрикати на свіжу їжу домашнього приготування.