Названо найнебезпечніші напівфабрикати, які можуть викликати рак: ви їх часто купуєте

Експерти у сфері харчування та медицини попереджають ,що деякі популярні напівфабрикати, які часто опиняються у кошиках покупців, можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Зокрема, йдеться про підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань.
Які саме продукти можуть призводити до раку - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
До переліку найбільш небезпечних напівфабрикатів увійшли продукти, які проходять глибоку промислову обробку та містять шкідливі добавки, консерванти й канцерогени. Найчастіше ці продукти виглядають апетитно, мають довгий термін зберігання та легко готуються - саме тому вони так популярні серед споживачів.
Ковбаси та шинка
Вони містять нітрати й нітрити, які у процесі термічної обробки можуть перетворюватися на нітрозаміни- потужні канцерогени. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще у 2015 році офіційно визнала оброблене м’ясо потенційно небезпечним і таким, що може спричинити рак товстої кишки.
Заморожені піци та пиріжки
Такі продукти зазвичай містять трансжири, штучні ароматизатори, підсилювачі смаку та цукор. Такі інгредієнти пов’язані не лише з ожирінням, а й з ризиком онкологічних процесів через хронічне запалення.
Локшина та бульйони швидкого приготування
В таких продуктах містяться глутамат натрію, барвники та консерванти, що за регулярного вживання можуть спричинити порушення обміну речовин та посилити ризик злоякісних утворень.
Медики радять уважно читати етикетки, уникати продуктів з довгим списком незрозумілих інгредієнтів та по можливості замінювати напівфабрикати на свіжу їжу домашнього приготування.
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В матеріалі використані такі джерела - Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Національний інститут раку США (NCI), Гарвардська школа громадського здоров’я.