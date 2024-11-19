Названо найкращу дієту для схуднення та зниження високого тиску

Яка дієта найкраща при гіпертонії?

Нещодавнє дослідження показало, що за останні 50 років тільки в США спостерігалося збільшення захворювань, включаючи гіпертонію, діабет, ожиріння та ішемічну хворобу серця.

На щастя, згідно з дослідженням, фактори ризику, пов’язані з гіпертонією, можна певною мірою контролювати, дотримуючись дієти DASH.

Дієта DASH - це модель збалансованого харчування з високим вмістом клітковини, низьким або помірним вмістом жирів, багата на калій, кальцій і магній. Вона орієнтована на переважно рослинну їжу, багата на фрукти і овочі, горіхи, молочні продукти з низьким вмістом жиру, пісне м'ясо, рибу та птицю, цільнозернові продукти. Харчування передбачає зменшення солі в раціоні.

Згідно з дослідженнями, така дієта може знизити систолічний артеріальний тиск приблизно на 6-11 мм рт. як фармакологічна терапія першої лінії разом зі зміною способу життя.

Що їдять на дієті DASH

Фрукти: приблизно 5 прийомів їжі на день

Вуглеводи: приблизно 7 порцій на день

Нежирні молочні продукти: приблизно 2 порції на день

Нежирні м’ясні продукти: приблизно 2 або менше порцій на день

Горіхи та насіння: 2-3 рази на тиждень

Окрім цього, кілька досліджень показали, що дієта DASH допомагає знизити рівень глюкози в крові, тригліцеридів, холестерину ЛПНЩ та резистентність до інсуліну.