ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо найкращу дієту для схуднення та зниження високого тиску

Вівторок 19 листопада 2024 12:31
UA EN RU
Названо найкращу дієту для схуднення та зниження високого тиску Фото: Яка дієта найкраща для схуднення та допомогає знизити тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Високий кров’яний тиск, або гіпертонія, є серйозним захворюванням. Ігнорування проблеми може призвести до серйозних ускладнень, таких як інфаркт або інсульт. Хороші новини полягають у тому, що харчування - це ключ до здоров'я.

Яка саме дієта найкраща при гіпертонії та ефективна для втрати кілограмів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в National Library of Medicine.

Яка дієта найкраща при гіпертонії?

Нещодавнє дослідження показало, що за останні 50 років тільки в США спостерігалося збільшення захворювань, включаючи гіпертонію, діабет, ожиріння та ішемічну хворобу серця.

На щастя, згідно з дослідженням, фактори ризику, пов’язані з гіпертонією, можна певною мірою контролювати, дотримуючись дієти DASH.

Дієта DASH - це модель збалансованого харчування з високим вмістом клітковини, низьким або помірним вмістом жирів, багата на калій, кальцій і магній. Вона орієнтована на переважно рослинну їжу, багата на фрукти і овочі, горіхи, молочні продукти з низьким вмістом жиру, пісне м'ясо, рибу та птицю, цільнозернові продукти. Харчування передбачає зменшення солі в раціоні.

Згідно з дослідженнями, така дієта може знизити систолічний артеріальний тиск приблизно на 6-11 мм рт. як фармакологічна терапія першої лінії разом зі зміною способу життя.

Що їдять на дієті DASH

  • Фрукти: приблизно 5 прийомів їжі на день
  • Вуглеводи: приблизно 7 порцій на день
  • Нежирні молочні продукти: приблизно 2 порції на день
  • Нежирні м’ясні продукти: приблизно 2 або менше порцій на день
  • Горіхи та насіння: 2-3 рази на тиждень

Окрім цього, кілька досліджень показали, що дієта DASH допомагає знизити рівень глюкози в крові, тригліцеридів, холестерину ЛПНЩ та резистентність до інсуліну.

Читайте також, які 5 продуктів на сніданок знизять ваш тиск та нададуть бадьорості.

Дізнайтеся, який тип хліба, з яким можна схуднути та знизити холестерин.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудение Здорове харчування Дієта Здоров'я
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей