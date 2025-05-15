Названо найкращий засіб уникнути алергії навесні без ліків

Засоби від сезонної алергії

Однією з речей, які слід застосовувати на практиці, є уникати контакту з алергеном.

Наскільки це можливо, ви повинні залишатися вдома. Уникайте виходу на вулицю під час пікової концентрації пилку та у вітряні дні. Крім того, важливо дотримуватися особливої ​​гігієни та підтримувати будинок у чистоті та без пилу. Для цього можна використовувати пилососи з фільтрами HEPA, частіше міняти штори та постільну білизну. Важливо продовжувати провітрювати будинок, але ви повинні скоротити час провітрювання. Найкраще це робити опівдні, оскільки концентрація пилку значно нижча.

З іншого боку, ми також не повинні сушити одяг на відкритому повітрі, оскільки пилок може прилипати до одягу, і ми занесемо його в наш дім.

Як додатковий засіб маска може бути ефективною для захисту дихальних шляхів, як правило, на відкритому повітрі. Особиста гігієна, наприклад часте миття рук і обличчя, також допомагає видалити пилок, який, можливо, прилип до шкіри.

Інші способи позбавлення від алергії

Немедичні рекомендації можуть допомогти пом’якшити симптоми алергії, але є й інші способи позбутися алергії.

Як правило, цю проблему лікують медикаментозно. Серед них антигістамінні препарати, які зазвичай допомагають полегшити такі симптоми, як чхання, свербіж або нежить. Також поширені назальні кортикостероїди, які знімають запалення носа та покращують закладеність носа.

Крім того, можна включити використання протинабрякових засобів, які можуть допомогти полегшити закладеність носа, хоча їх слід використовувати тимчасово або час від часу.