Названо найкращий час для вечері, щоб жити довше та схуднути

Коли вечеряти

Валтер Лонго, директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії, стверджує, що своєчасне споживання їжі є запорукою більш тривалого та здорового життя. Спеціаліст наполегливо виступає за більше насичення під час обіду та ранні вечері.

Головною порадою Лонго є правило трьох годин - він рекомендує закінчувати вечерю принаймні за три години до сну. Наприклад, якщо ви зазвичай лягаєте спати близько 23:00, спробуйте перекусити до 20:00.

"Якщо ви відкладаєте вечерю на пізній час, то ваша система отримує повідомлення про те, що ви все ще повинні бути активними. Це частина стратегії обмеженого часу харчування, форма періодичного голодування", - зазначив експерт.

Правильний розпорядок харчування протягом дванадцяти годин дозволить вашим системам повністю перетравлювати їжу протягом решти дванадцяти годин, що призводить до дефіциту калорій, важливого для схуднення.

Експерт також зазначив, що багато людей мають маленький сніданок, але ситну вечерю. Хоча це працює для деяких, він пропонує тим, у кого є специфічні симптоми, вибрати ситний обід на початку дня та замість цього легшу вечерю.

Здоровий спосіб життя може покращити метаболічний стан і сприяти зниженню ваги. Також найкраще дотримуватись переважно веганської дієти з періодичним вживанням риби два-три рази на тиждень, зберігаючи низьке споживання білка, насичених жирів і цукру, причому конкретні кількості змінюються залежно від віку.

Збільште споживання хороших жирів і складних вуглеводів, таких як цільні зерна та овочі, приймайте вітамінні добавки.

Які продукти продовжать життя

Що стосується конкретних продуктів, які можуть допомогти подовжити тривалість життя, Валтер рекомендує вживати принаймні три столові ложки оливкової олії на день і одну жменю горіхів щодня.

Залежно від вашого віку та ваги, необхідно скоротити до двох прийомів їжі на день з двома перекусами з низьким вмістом цукру для молодих людей, які, як правило, легко набирають вагу. Водночас тим, хто старше 65 років рекомендується харчуватися три рази на день разом з одним перекусом з низьким вмістом цукру.