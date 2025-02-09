Названо найкращі дієти для всієї сім’ї: що їсти дітям і дорослим для здоров’я

Дієтолог Джилл Вайзенбергер розповів, що закладені у дитинстві харчові звички визначають поведінку і стан здоров’я у дорослому віці, а перехід дорослих на здорове харчування поліпшує якість і тривалість життя.

Експерт назвав дієти, які чудово підійдуть для всієї родини.

Середземноморська дієта

Це найкращий тип харчування для сімей, які прагнуть харчуватися здоровіше.

Дієта має включати цільні зерна, фрукти та овочі без крохмалю, квасолю, морепродукти, трави та спеції та здорові жири.

Експерти зазначають, що середземноморська дієта - це не дієта, а підхід до здорового способу життя, а вибір їжі ґрунтується на активному способі життя, орієнтованому на сім’ю. Час прийому їжі - це також про сім’ю, яка збирається за одним столом та спілкується.

Продукти середземноморської дієти можна купувати свіжими, консервованими або замороженими, що робить їх економними та зручними для сімей.

Дієта DASH

Цей сімейний режим харчування спрямований на зниження високого кров’яного тиску, а також допомагає тримати вагу під контролем. Дієта DASH досягає цього шляхом підтримки харчування з низьким вмістом солі, високим вмістом калію з низьким вмістом вмістом тваринних жирів.

DASH підходить як для дітей, так і для людей похилого віку. Наголошується увага на фруктах, овочах, зернових, знежирених або нежирних молочних продуктах, а також нежирному м’ясі, птиці та рибі.

Дієта клініки Майо

Уявлення клініки Майо радить зосереджувати увагу на фруктах, овочах і цільнозернових продуктах.

Також варто замінювати погані харчові звички, такі як їсти під час перегляду телевізора на корисні, наприклад, виконувати принаймні 30 хвилин фізичної активності на день. Це підходить для будь-якого віку.

Вегетаріанська дієта

Більшість вегетаріанців обирають лакто-ово-вегетаріанську дієту - це, по суті, рослинна дієта, яка виключає м’ясо, рибу та птицю, але включає молочні продукти та яйця.

Якщо все робити правильно, вегетаріанство є здоровим з точки зору харчування та може бути адаптовано до будь-якого рівня калорій. Це допомагає утримувати вагу та запобігає хронічним захворюванням, таким як діабет.

Дітям буде легше звикнути до вегетаріанської дієти, якщо вони познайомляться з нею в молодшому віці. Все тому, що з віком їм важче сприйматимуть раптові обмеження.

Американська дієтологічна асоціація стверджує, що основними поживними речовинами, на яких слід зосередитися, є білок, омега-3 жирні кислоти, залізо, цинк, йод, кальцій і вітаміни D і B12.

Флекситаристська дієта

Флекситаристська дієта орієнтована на цільні продукти з мінімальною обробкою. Вона робить акцент на фрукти, овочі, цільнозернові і рослинні джерела білка. Також передбачає, що людина повинна зменшити кількість споживаного тваринного білка.

Тим сім’ям, які хочуть зміцнити здоров’я, дотримуючись рослинної дієти, варто їсти менше м’яса. Ця гнучкість є відмінною рисою флекситарианської дієти, тому добре підходить для всієї сім'ї.

Сімейні дієти повинні: