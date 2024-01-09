Названо найкорисніший чай, який сприяє схудненню. І це не зелений

Білий чай допоможе боротися із зайвими кілограмами

Білий чай має ряд переваг, одна з них полягає в тому, що він покращує процес схуднення, тому його слід вживати людям, які бажають знизити свою вагу. Сполуки, присутні в цьому напої, допомагають у боротьбі з небажаними кілограмами.

Вживання білого чаю, крім іншого, захищає організм від накопичення непотрібної жирової тканини та прискорює її спалювання. Він також підтримує функцію кишечника і, як наслідок, забезпечує правильну дефекацію, що надзвичайно важливо для людей, які прагнуть схуднути.

Також він позитивно впливає на очищення організму від токсинів (що часто спричиняє проблеми при схудненні).

Крім того, білий чай піддається мінімальній обробці, а це означає, що він зберігає більше натуральних поживних речовин, ніж інші сорти чаю. Він також містить інгредієнти з антиоксидантними властивостями, які можуть підтримувати загальний стан здоров'я та таким чином сприяти процесу зниження ваги, підтримуючи організм у хорошому стані.

Однак пам'ятайте, що вживання білого чаю не призведе до раптової втрати ваги. Він може сприяти процесу зниження ваги, але ключовими факторами є дієта, регулярна фізична активність та загалом здоровий спосіб життя.

Як заварювати білий чай

Білий чай ділиться на три основні види: Інь Дзен, Китайські білі сніжні бутони та Пай Му Тан. Перший слід наполягти близько 2 хвилин. Чай China White Snow Buds слід заварювати близько 2-3 хвилин, а чай Пай Му Тан - близько 1 хвилини.

Загальне правило заварювання білого чаю полягає в тому, що 1 невелику чайну ложку сухого чаю (розраховану на 1 чашку) зазвичай слід заварювати протягом 2-5 хвилин. Щоб збільшити міцність настою, потрібно використовувати більше листя, але не продовжуючи час заварювання чаю.

Це слід робити при наступних заварках (листя можна використовувати кілька разів) – кожна наступна заварка повинна продовжуватися на 60 секунд. Щоб зробити чай ще смачнішим, до нього можна додати, наприклад, скибочку лимона.

Що ще потрібно знати про білий чай

Білий чай містить менше кофеїну, ніж зелений або чорний чай, але він однаково присутній у його складі, тому не пийте незадовго до сну, оскільки це може порушити сон. З іншого боку, надмірне вживання кофеїну може підвищити рівень тривожності.

На додаток, вживання білого чаю в надто великій кількості може призвести до порушення засвоєння заліза нашим організмом, а дуже міцні настої білого чаю також можуть дратувати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.